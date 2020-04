Pneus Nokian : découvrez l’enfer blanc du manufacturier finlandais

Si vous ne connaissez pas Nokian, à quoi donc peut vous faire penser cette marque ? Nokia ? Bingo, c’est gagné car à l’origine, Nokia fabriquait aussi des pneus jusqu’à ce que cette branche de l’entreprise soit cédée.

Et si Nokia ne vous dit peut-être pas grand-chose, c’est aussi parce qu’ils sont réputés pour leurs pneus premium hiver et que leurs produits sont donc vendus dans les pays du nord et de l’est de l’Europe. Ils sont très présents en Russie (premier marché pour eux), Tchèquie, Ukraine, Allemagne etc…

Des tests de pneus hiver au printemps ? C'est, il est vrai, une curiosité de publier un article sur les pneus hiver alors que l'été est là devant nous. Et effectivement, la plupart des fabricants de pneus invite les medias à tester leurs produits après l'hiver, probablement pour des raisons économiques. Il reste qu'il s'agit de découvrir une marque qui projette désormais d'investir l'Europe et la France avec également des pneus été.

Un positionnement qui limite de fait l’évolution de leur chiffre d’affaires et qui justifie leur nouvelle stratégie : tenter de concurrencer les autres manufacturiers en valorisant cette fois leurs pneus été. Symbolisant ce désir d’expansion, un nouveau centre d’essai sera sorti de terre d’ici la fin de l’année 2020 dans le sud de l’Espagne.

"L'enfer blanc" est vaste comme plus de 1100 terrains de foot !

Mais pour l’heure, leur centre d’essai étendard est bien celui qui se situe en Finlande, à Ivalo, à 300 kilomètres au nord du cercle polaire. Un lieu secret nommé le « White Hell » que Nokian a bien voulu faire visiter à des journalistes dont celui de Caradisiac. Un lieu jalousé selon nos hôtes par Michelin, Pirelli, Bridgestone et compagnie… Pourquoi ? En raison de la taille du complexe. Le centre d’essai de Michelin couvre 75 hectares, celui de Nokian 175 ! Il faut dire qu’ils sont chez eux et qu’à les entendre, ils ont déjà été bien sympathiques de permettre à leurs concurrents de s’implanter dans leur pays, région idéale pour tester leurs pneus en raison des températures très basses qui y sévissent : fréquemment, moins 40 degrés.

Ivalo, le pays de Nokian

D’ailleurs quand l’avion en provenance d’Helsinki vous dépose à Ivalo, vous comprenez tout de suite l’importance de Nokian. Dès les premiers pas dans le petit aéroport, vous ne pouvez pas ne pas voir les publicités qui vantent les mérites de la marque. Première information donc, Nokian est en quelque sorte le Michelin français. Mais contrairement aux touristes qui viennent dans le cercle arctique pour partir à la chasse aux aurores boréales, nous, nous étions venus pour découvrir le fameux « White Hell », appellation qui nous faisait tout de même un peu sourire.

Cela dit, le manufacturier a le sens de la mise en scène, puisque trente minutes après avoir atterri, nous nous sommes retrouvés devant la porte d’entrée du « White Hell », une entrée comparable à celle qui symbolise par exemple l’entrée symbolique du Tanezrouf en Algérie, le tristement célèbre désert de la soif… La porte est monumentale, de sept, huit mètres de haut, surmontée de l’inscription « White Hell ». Des caméras surveillent les intrus et de chaque côté des fils barbelés.

Une piste d'essai sur glace unique au monde

Mais pour cette fois, cette caverne d’alibaba va s’ouvrir pour nous. Let's go pour un tour du propriétaire qui va durer une journée. Tout commence par la visite d’un lieu que Nokia est le seul fabricant de pneus au monde à posséder : une piste d’essai couverte sur glace de 700 mètres de long ! La découverte de ce bâtiment qui permet de faire des tests spécifiques est stupéfiante.

À la suite, les journalistes sont conviés à tester sur deux lacs glacés des voitures équipées de pneus hiver et été. L’occasion au volant de faire des exercices de freinage et d’évitement. La conclusion est attendue bien sûr : les pneus hivers, Nokian ou pas d’ailleurs, sont remarquablement efficaces. En France où il neige maintenant plutôt rarement si ce n’est dans les régions montagneuses, il est clair qu’il est préférable de rouler en 2 roues motrices équipées de pneus neige plutôt qu’en quatre roues motrices, sans pneus spécifiques. On nous permettra même en fin de journée de s’amuser sur un circuit de glace avec des Audi RS4 et RS5. L’objectif de Nokian à l’occasion de cette présentation était de nous convaincre des qualités de son dernier né, le Snowproof P. De fait et pas de doute, ce pneu semble coller à la route même dans ces conditions extrêmes, mais tout autant peut-être que ses concurrents. Difficile en effet d’établir des comparaisons de pneus argumentées. Et l'achat d'un pneu d'occasion n'est pas non plus une mince affaire.

Il reste que la bonne réputation de Nokian en matière de pneus hiver n’est pas usurpée. En atteste la visite de cet exceptionnel centre qui s’étend sur plus de 1100 terrains de foot, avec ses 30 pistes d’essais utilisées jour et nuit parfois jusqu’à moins 40 degrés. En atteste sa position sur le marché scandinave : il détient plus de 50 % de ce marché !

Nokian affiche désormais sa ferme volonté de gagner des parts de marché en dehors de ses terrains de chasse habituels, soit en Europe du Sud. L’implantation de son usine en Espagne en est le symbole ! Et la France n’échappe pas à son plan stratégique avec un projet de croissance des ventes des pneus été dans l’hexagone.