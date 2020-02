Pneus été - Le test 2020 du TCS : les Michelin au top, deux modèles à éviter

C'est une habitude pour lui : quelques semaines avant le printemps, le Touring Club Suisse (TCS), grande association de services aux usagers de la route chez nos voisins helvètes, publie les résultats de son test annuel de pneus été.

Pour le cru 2020, 28 gommes ont été mises à l'épreuve. Et le TCS s'est adapté à l'évolution du marché, avec la mode de jantes plus grandes. Il propose cette fois des tests de pneus en 17 et 18 pouces, taillés pour des véhicules familiaux, à commencer les SUV compacts. Les pneus ont été soumis à une batterie de 13 différents critères de test, avec bien sûr des essais sur chaussée sèche et mouillée, mais aussi une évaluation de leur résistance à l’usure, leur bruit de roulement ou leur contribution à l’économie de carburant.

12 modèles 235/55 R17 103W ont été évalués. Des modèles taillés donc pour des véhicules comme le Ford Kuga, qui a été utilisé comme base, ou des monospaces. Le TCS souligne que ces pneus ont été "une bonne surprise". C'est toutefois dans cette catégorie qu'il y a le plus mauvais résultat de l'année, avec un score "non recommandé" pour le Laufenn S-Fit EQ, vivement déconseillé suite à de mauvais résultats sur route mouillée. Les références du marché n'ont pas volé leur réputation. En haut du classement, on a le Michelin Primacy 4, avec quatre étoiles. Même score pour le Bridgestone Turanza T005 ou le Pirelli Cinturato P7.

Le TCS souligne que la majorité des pneus testés a obtenu des résultats nettement meilleurs, notamment sur chaussée mouillée, que les pneus C pour camionnettes et utilitaires (215/65 R16C) qui avaient tous été mal notés début 2019. L'association recommande donc de remplacer les pneus d’origine C par ces pneus plus sûrs de dimension 235/55 R17 sur toutes les camionnettes utilisées de façon professionnelle ou comme véhicule familial à titre privé !

16 modèles en 225/40 R18 92Y ont été testés, des pneus plutôt taillés pour des compactes avec des finitions hautes. Le pneu low-cost Rotalla Setulla S-Pace RU 01 n'a eu que deux étoiles, il est donc à éviter. Quatre modèles ont eu quatre étoiles, et pour le TCS, "ils peuvent être considérés comme universels. Ils ont réalisé d’excellents scores dans toutes les catégories de sécurité et de respect de l’environnement, aussi bien sur le mouillé que sur le sec". Dans le lot, il y a encore Michelin, avec le Pilot Sport 4. Il est accompagné du Continental Premium Contact 6, du Goodyear Eagle F1 Asym 5 et du Maxxis Victra Sport 5.

> Le détail des résultats sur le site du TCS