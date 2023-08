Polestar promet des voitures à conduite semi-autonome en 2024

Les voitures autonomes n’existent pas encore mais la plupart des constructeurs automobiles travaillent activement sur le sujet. Certains d’entre eux ont d’ailleurs déjà réussi à faire homologuer des voitures capables de se déplacer dans certains cadres précis sans aucune assistance du conducteur : chez Mercedes, les grandes Classe S et EQS peuvent rouler toutes seules jusqu’à 60 km/h dans les bouchons sur des autoroutes équipées d’un terre-plein central (via un système de niveau 3 de la conduite autonome). Chez BMW, les récentes Série 7/i7 et autres Série 5/i5 peuvent rouler sans les mains sur le volant jusqu’à 130 km/h sur l’autoroute, à condition que le conducteur garde les yeux sur la route (via un système de niveau 2 de la conduite autonome).

Alors que Tesla n’arrive toujours pas à terminer la mise au point de son FSD (Full Self Driving) permettant théoriquement à ses clients de laisser totalement la voiture conduire, c’est le constructeur Polestar qui se positionne sur ce terrain des assistances de conduite très poussées. La division sportive et électrique de Volvo vient en effet d’annoncer l’arrivée d’un système de conduite autonome de niveau 3, qui sera inauguré par la Polestar 4 dès l’année prochaine.

D’abord en Chine

Tout juste lancée sur le marché chinois, la berline électrique surélevée Polestar 4 possède de nombreux capteurs ainsi que le dispositif SuperVision de MobileEye, un système permettant théoriquement à la voiture de se conduire toute seule dans certaines situations de roulage. Les premières livraisons de la Polestar 4 doivent débuter à la fin de l’année et si tout se passe comme prévu, les clients pourront activer le système à partir de l’année 2024. Polestar ne donne pour l’instant pas de détails sur ce système de conduite semi-automobile, précisant seulement qu’il permettra de rouler « sans avoir à garder les yeux sur la route » et donc de faire autre chose derrière le volant. On ignore s’il s’agira d’un système du même genre que celui de Mercedes, permettant de laisser la voiture conduire seule dans les bouchons à faible vitesse, ou d’un assistant aux capacités plus poussées.