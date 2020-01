Pollution : circulation différenciée à Lyon le 23 janvier

Un épisode de pollution aux particules fines est en cours dans le bassin lyonnais et le nord de l'Isère. Une amélioration n'étant pas prévue à court terme, le préfet du Rhône a décidé de mettre en place la circulation différenciée à partir du jeudi 23 janvier, dès 5 heures du matin.

Le périmètre d'application de la mesure est constitué des voiries situées à l'intérieur des villes de Lyon, Villeurbanne et Caluire-et-Cuire. Il y a toutefois des exceptions pour assurer les grands flux (voies métropolitaines M6 et M7, qui sont les ex-A6 et A7, tunnel sous Fourvière, périphérique Nord) et l'accès aux parcs-relais, pour prendre les transports en commun.

Côté restrictions en matière de véhicule, seuls les véhicules de Crit'Air vert, 1, 2 et 3 pourront circuler. En ce qui concerne les voitures particulières, ce sont donc les modèles diesel mis en service avant 2006 et les modèles essence mis en service avant 1997 qui ne peuvent pas rouler dans les zones ciblées. Il y a des exceptions, listées sur le site de la préfecture.

Des contrôles pourront être menés pour sanctionner les contrevenants. Attention aussi aux baisses des limitations de vitesse.