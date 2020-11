Pollution : circulation différenciée à Lyon mardi 24 novembre

Le bassin lyonnais et nord-Isère est touché par un épisode de pollution aux particules fine (PM10). La préfecture du Rhône fait savoir que le seuil d'information-recommandation a été franchi et qu'il est donc temps de passer aux restrictions de circulation. C'est donc le retour de la circulation différenciée.

Seuls les véhicules avec une vignette Crit'Air verte, classe 1, classe 2 et classe 3 sont autorisés à circuler à partir du mardi 24 novembre, dès 5 heures. La zone concernée est constituée des voiries situées dans les communes de Lyon, Villeurbanne et Caluire-et-Cuire. Il y a toutefois des exceptions pour les voies structurantes, dont les M6 et M7, le périphérique Nord et les itinéraires d'accès aux parcs relais. Il y a aussi toute une liste de dérogations pour les véhicules considérés comme prioritaires.

Par ailleurs, il y a un abaissement de la vitesse maximale autorisée de 20 km/h sur les axes où la limite est normalement supérieure ou égale à 90 km/h. Pour les routes limitées à 80, on passe à 70 km/h.

Des opérations de contrôle seront sûrement menées, prudence. Et n'oubliez pas vos attestations dérogatoires pour prendre le volant.