Pont de l'Ascension : attention aux bouchons, drapeau rouge dès mercredi

Il va y avoir beaucoup de monde sur la route lors du pont de l'Ascension. C'est le cas chaque année, mais la circulation du cru 2021 va être renforcée par deux aspects. D'une part, c'est la seule occasion de faire le pont. D'autre part, les Français ont envie de s'évader après le confinement d'avril !

Mercredi 12 mai

Départs : rouge en Île-de-France, orange pour le reste du pays

Sur la route, ce sera compliqué dès mercredi. Dans le sens des départs, Bison Futé met toute la France en orange et sort même le drapeau rouge pour l'Île-de-France. Depuis Paris, la circulation sera dense vers les barrières de péage des A6 et A10 dès la fin de matinée. Ça coincera aussi rapidement sur l'A13. Mieux vaut donc partir tôt.

Toujours le mercredi, la circulation sera très dense sur l'A7 entre Lyon et Marseille de 11 à 19 heures. Il en sera de même pour l'A9 entre Nîmes, Montpellier et Narbonne. En fin de journée, de 16 à 19 heures, ce sera compliqué sur les A43 et A48 entre Lyon, Chambéry et Grenoble, ainsi que sur l'A61 de Toulouse à Narbonne.

Jeudi 13 mai

Départs : rouge en Île-de-France et en Rhône-Alpes, orange pour le reste du pays

Le jeudi, Bison Futé voit rouge en Île-de-France et en Rhône-Alpes. Le reste du pays sera orange. Il faut quitter ou éviter Paris avant 8 heures ou après 13 heures. Les grandes métropoles du pays connaîtront leur pic de fréquentation de 10 à 12 heures.

La circulation sera très chargée de 10 heures au début d'après-midi sur l'A10 entre Orléans et Tours puis entre Poitiers et Saintes, l'A11 entre Paris et Le Mans, l'A13 entre Paris et Caen, l'A9 entre Orange et l'Espagne ou encore l'A43 entre Lyon et Chambéry. Pour l'A7, les difficultés auront lieu de 8 à 19 heures !

Dimanche 16 mai

Retours : rouge au niveau national

Pour les départs, tout sera vert du vendredi au dimanche. Et dans le sens des retours, c'est le dimanche que ce sera très difficile. C'est simple, toute la France sera rouge.

Ce jour-là, il vaut mieux rejoindre les grandes métropoles avant la fin de la matinée. On retrouve les mêmes axes surchargés, mais forcément dans le sens inverse. Du déjeuner au dîner, les axes A6 Lyon/Auxerre, A7 Salon/Lyon, A9 Espagne/Montpellier, A10 Bordeaux/Poitiers, A11 Angers/Le Mans, A13 Caen/Paris et A61 Narbonne/Toulouse seront bien remplis.

Quelles sont les restrictions de circulation ?

Depuis le lundi 3 mai, il n'y a plus de limitation de distance en journée. Les déplacements entre les régions sont à nouveau autorisés sur tout le territoire.

Attention, le couvre-feu reste en vigueur de 19 heures à 6 heures. Dans ces horaires, les déplacements sont limités aux motifs impérieux et doivent se faire avec une attestation. Les forces de l'ordre feront preuve de tolérance si vous finissez votre trajet. En revanche, gare à l'amende si vous êtes contrôlé alors que vous commencez à prendre la route.

De plus, toute entrée en France et toute sortie du territoire à destination ou en provenance d’un pays extérieur à l’Union Européenne sont interdites, sauf motif impérieux. Les entrées en France, y compris pour l’Union Européenne, sont conditionnées à la présentation d’un test PCR négatif de moins de 72 heures.