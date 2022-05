Pont de l'Ascension : Bison Futé sort le drapeau noir !

Les 1er et 8 ayant été des dimanches, l'Ascension est le seul week-end prolongé de ce mois de mai. Les Français seront donc très nombreux à en profiter. Conséquence : Bison Futé s'attend à une circulation très chargée, au point de sortir le drapeau noir dans ses prévisions, ce qui est rare en dehors du chassé-croisé estival.

Bison Futé explique : "les usagers se dirigeront en majorité vers les lieux de villégiature et les zones côtières, situés à courte ou moyenne distance du domicile. Les trajets reliant les grandes agglomérations aux plages les plus proches connaîtront une circulation dense, non seulement au début et à la fin du week-end, mais aussi au cours des autres jours de la période pour des excursions à la journée".

Mercredi 25 mai

Départs : rouge au niveau national

Beaucoup prendront les devants et partiront dès le mercredi, classé rouge dans le sens des départs sur l'ensemble du pays. En Île-de-France, ce sera dense vers les barrières de péage dès la fin de matinée… et jusqu'en fin de soirée. Ce sera difficile sur l'A13 de Paris à Rouen de 10 à 20 h (et de Rouen à Caen de 10 à 18 h). Sur l'A7 de Lyon à Orange, ce sera même très chargé dès 9 h et jusqu'à 22 h. Pour l'A10 de Tours à Saintes, les bouchons seront inévitables de 11 à 19 h.

Les difficultés seront les plus nombreuses en fin d'après-midi, au moment de la débauche. Bison Futé conseille ainsi d'éviter de 14 ou 15 h à 19 ou 20 h l'A1 Paris/Senlis, l'A11 Paris/Angers, l'A8 Aix/Fréjus, l'A9 Orange/Narbonne, l'A48 Lyon/Grenoble, l'A61 Toulouse/Narbonne, l'A75 Millau/Montpellier.

Jeudi 26 mai

Départs : rouge au niveau national

Dans le sens des départs, ce jeudi de l'Ascension aura des airs de grands départs estivaux. Bison Futé sort le drapeau rouge foncé ! Mieux vaut quitter l'Île-de-France avant 7 heures et les autres grandes métropoles avant 9 heures. Ce sera compliqué toute la journée sur l'A13 Paris/Caen, l'A7 Lyon/Marseille, l'A61 Toulouse/Narbonne et les nationales en Bretagne.

Le plus dur sera le matin et jusqu'au déjeuner pour l'A1 Paris/Senlis, l'A11 Paris/Angers, l'A10 Orléans/Saintes, l'A6 Auxerre/Lyon, l'A8 Aix/Fréjus, l'A9 Orange/Narbonne, l'A20 Limoges/Brive, l'A62 Bordeaux/Toulouse, l'A75 Millau/Montpellier. Attention aussi à l'attente au tunnel du Mont-Blanc (jusqu'à plus d'une heure en milieu de journée).

Dimanche 28 mai

Retours : noir au niveau national

Si les départs sont un peu étalés entre le mercredi et le jeudi, tous les retours se feront le dimanche. C'est donc là que Bison Futé voit une journée noire ! Forcément, on retrouve les mêmes axes chargés qu'à l'aller, mais dans l'autre sens. Il est préférable de rejoindre Paris avant midi. Après, ce sera le bazar, parfois jusqu'à minuit.

La circulation sera chargée dès le milieu de matinée sur l'A11 entre Nantes et Paris, l'A10 Bordeaux/Paris, l'A8 Fréjus/Aix, l'A13 Caen/Rouen/Paris. Ce sera aussi bouchonné dès 8 h sur l'A7 Orange/Lyon.

À partir de 11 h, ce sera compliqué sur l'A61 Narbonne/Carcassonne, l'A20 Brive/Vierzon, l'A9 Narbonne/Orange, l'A81 Laval/Le Mans. À midi, la liste s'allonge avec l'A71 Bourges/Orléans, l'A6 Mâcon/Beaune. Attention aussi à l'A83 Nantes/Niort (15 à 17 h).