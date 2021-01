Porsche Boxster : une série spéciale 25 ans

En réponse à

La Porsche du pauvre sur des occasions fatigués ou ça sera moins cher qu'une ZOE , après ce foutu malus va quand même avoir un impacte sur les ventes en France sur cette "entrée de gamme" , moins vrai sur une GT2RS à plus de 300000€ .

En tout car très bonne voiture très équilibré , et dire que cette version est plus puissante que l'ancienne type 981 Spyder ( Flat 6 / 3.8 / 375 ch ) un chose est clair un moteur atmo et bvm c'est chouette pour les puristes , et que ça existe encore c'est terrible .