Porsche doit décider pour une future Cayman électrique

Le temps presse pour le renouvellement des Cayman et Boxster chez Porsche. L'actuelle génération, la "718", fut lancée en 2016, ce qui laisse penser qu'un nouveau cycle devrait débuter à partir de 2023. Mais le développement de la relève doit, lui, commencer bien avant. Justement, Porsche devait statuer sur le sort des deux autos l'année dernière, mais le patron, Oliver Blume, a confirmé à Autoexpress que la décision était en fait reportée à l'été 2021.

Quelle décision ? Le passage, ou non, des Boxster et Cayman à l'électrique, même s'il reste l'éternel problème des batteries, en particulier sur des autos aussi compactes, où le poids est un élément très important. Rappelons que la version GT4 du Cayman est sous les 1400 kg avec un six cylindres. Sur une version électrique, le poids pourrait fortement grimper.

Porsche laisse entendre que le moteur à combustion a encore de l'avenir (rappelons que la marque travaille sur les carburants synthétiques), mais en parallèle de l'électrique. Une transition douce qui va d'ailleurs se faire sur le prochain Macan, qui sera à la fois électrique et thermique. On imagine mal une double plateforme pour des modèles comme les Boxster et Cayman, qui se vendent peu. Il faudra donc probablement faire un choix sur ces autos, et nous en saurons plus dans le courant de l'été.