Porsche investit dans une entreprise pour le son de ses électriques

Quatre cylindres à plat chez Subaru, flat six chez Porsche, VTEC pour les anciennes Honda, V8 atmosphérique chez Ferrari : l'identité sonore d'une voiture de sport est importante pour une bonne ambiance mécanique. La firme de Zuffenhausen sait que cela compte même lorsqu'il s'agit d'une électrique. C'est pourquoi cette dernière injecte des millions de dollars dans une société spécialiste en la matière.

Porsche met en lumière via un communiqué son partenariat avec l'entreprise basée à San Francisco DSP Concepts. L'Allemand investit en effet de nouveau dans ce projet avec un mouvement de près de 14,5 millions de dollars (13,2 millions d'euros). De quoi porter la valeur de ses parts dans cette société à plus de 25 millions de dollars (22,75 millions d'euros). D'autres grands noms de l'industrie sont de la partie. BMW via son département iVentures ou le Japonais Sony font eux aussi confiance à l'entreprise d'outre-Atlantique.

Le responsable des développements Porsche en matière de véhicules électriques Chin Beckmann déclare pour l'occasion que : "Porsche porte un soin particulier à l'identité de ses moteurs thermiques. Nous avons transféré cet élément important à notre première voiture de sport branchée Taycan. DSP Concepts nous permet d'offrir à nos modèles une signature sonore unique". D'après le constructeur d'outre-Rhin, les ingénieurs Porsche travailleront donc de concert avec leurs confrères basés aux États-Unis.