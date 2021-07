Porsche pourrait rappeler toutes les Taycan déjà livrées dans le monde

Le groupe Volkswagen a décidément bien des ennuis logiciels sur ses autos électriques. Le lancement de l'ID.3 avait en effet été marqué par des soucis de développement, mais cette fois, ce serait la Porsche Taycan qui serait concernée. Bloomberg cite des sources visiblement bien placées puisqu'elles annoncent que Porsche va lancer une campagne mondiale de rappel de toutes les Taycan déjà livrées.

La cause ? Une perte soudaine et brutale de puissance avec un passage en mode dégradé. Plusieurs cas ont déjà été recensés aux Etats-Unis, et comme le veut la procédure habituelle, le constructeur s'est rapproché de l'organisme officiel de sécurité routière, la NHTSA, pour discuter des modalités de la résolution du problème.

Porsche pourrait annoncer dans les prochains jours le rappel général, mais puisque la Taycan, comme d'autres autos, bénéficie des mises à jour à distance, le constructeur pourrait ne pas avoir à faire venir les voitures en atelier si un simple téléchargement de correctif était suffisant.

Ce n'est pas le premier rappel pour la Taycan. Le mois dernier, Porsche a dû lancer une campagne de rappel aux Etats-Unis suite à la casse de bras oscillants sur certains modèles. 565 Panamera et Taycan avaient ainsi dû repasser par l'atelier.