Porsche signe un vaisseau spatial

Porsche pose régulièrement son logo sur de la maroquinerie, des vêtements, des chaussures et des montres. Pour les plus riches, il est aussi possible de devenir propriétaire d'un appartement Porsche contre plusieurs millions d'euros. Le produit du jour se veut néanmoins grand public puisqu'il s'agit d'un vaisseau spatial dans un jeu vidéo en partenariat avec Naughty Dog. Un studio pour rappel à l'origine des séries Last of Us, Crash Bandictoot et Uncharted.

Un vaisseau deux places

Le "véhicule" en question prend l'appellation Porsche 984 Tempest NDX. Il s'agit d'un engin disponible prochainement dans le jeu Intergalactic : The Heretic Prophet dont la sortie est attendue pour 2026. Les images partagées sur la toile montrent un vaisseau futuriste deux places rouge à bandes jaunes équipé de deux réacteurs. Le logo Porsche se situe à l'arrière avec le nom du modèle à la manière des voitures de série de la firme de Zuffenhausen. Porsche n'est en pas à son coup d'essai pour des projets virtuels de science-fiction. Le constructeur dévoilait avec Lucasfilm en 2019 le Tri-Wing S-91x Pegasus Starfighter pour la saga Star Wars.

Le roadster Porsche 984 Junior, un concept oublié

Impossible de ne pas penser à l'étude Porsche 984 Junior en découvrant l'appellation du vaisseau du jeu. Ce concept de roadster dévoilé pour mémoire en 1987 embarquait à l'arrière un bloc flat 4 2,0l turbocompressé de 135 chevaux promettant un 0 à 100 km/h en 8 secondes et une vitesse maximale de 220 km/h. Les difficultés financières de Porsche et le krach boursier d'octobre 1987 ont hélas définitivement mis un terme à ce projet en mars 1988.