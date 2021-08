Porsche Taycan : du nouveau avec le millésime 2022

En septembre, la Taycan va entrer dans une nouvelle "année-modèle". L'occasion pour Porsche d'apporter quelques évolutions à son premier modèle électrique, désormais disponible en berline et en break baroudeur.

Élément le plus important du millésime 2022 : il y a plus d'autonomie. Porsche ne donne toutefois pas de valeurs précises car les modèles n'ont pas fait l'objet d'une homologation spécifique. Mais, si les données dans les brochures ne changent pas, la marque promet "un gain d'autonomie concret", grâce à des optimisations.

Ainsi, sur les versions à transmission intégrale, en mode Normal et Range, le moteur avant est presque entièrement découplé. Quand la voiture est en mode croisière, c’est-à-dire que les moteurs ne sont pas sollicités, la transmission de motricité est interrompue sur les deux essieux. Cela permet de réduire les pertes liées à la résistance.

La gestion thermique de la batterie et les fonctions de recharge ont été optimisées. Avec le "Turbo Charging Planner", le conditionnement de la batterie haute tension est réglé à une température plus haute. Cela permet au conducteur d'accéder à la recharge rapide plus rapidement et à un niveau de charge plus élevé. De plus, la chaleur dégagée par des composants électriques est davantage exploitée pour la régulation thermique de la batterie.

Il y a aussi du nouveau du côté de l'équipement. Le système d'infodivertissement intègre désormais Andoid Auto. Les conducteurs avec un smartphone Android peuvent ainsi utiliser des fonctions du téléphone sur l'écran de l'auto, avec en plus les commandes vocales de l'Assistant Google. La navigation et l'interface ont été améliorées.

Plus intéressant pour les clients, la Taycan gagne une fonction de stationnement autonome. On peut piloter la voiture pour les manœuvres de stationnement depuis l'extérieur, grâce au téléphone. Cela marche en créneau et en bataille.

Enfin, Porsche propose de nouvelles couleurs de carrosserie, inspirées de teintes cultes qu'il a proposées dans les années 1990. Ces couleurs sont proposées avec le département Porsche Exclusive Manufaktur. Il y a un choix de 65 nouvelles teintes. Et il est même possible d'avoir une couleur personnalisée sur échantillon.