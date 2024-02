Porte-skis, porte-vélos, quelles solutions pour transporter ses loisirs ?

Si vous faites partie des propriétaires d’un véhicule équipé d’une trappe à ski, rien n’est plus facile que de transporter ces derniers. Les plus grandes permettent de glisser jusqu’à 4 paires de skis sans problème. À défaut, il faut vous équiper pour les fixer soit sur le toit, soit sur l’arrière du coffre ou sur la boule d’attelage.

Comment choisir son porte-skis ?

Le choix d’un porte-skis dépend préalablement du nombre de skis ou de planches à neige à transporter. Les plus grands modèles permettent d’emporter jusqu’à quatre planches (snowboards) ou six paires de skis. De faible encombrement, les porte-skis peuvent être fixés facilement sur des barres de toit, et ce même si vous avez déjà un porte-vélo.

Il est préférable d’opter pour un porte-skis de grande capacité plutôt que de surcharger un modèle plus petit. De même, préférez un gabarit « léger » et doté d’un système « antivol » afin de ne pas limiter la capacité de portage des barres de toit et d’éviter de voir vos équipements volés si vous vous arrêtez sur votre parcours.

Lorsque vous roulez sur l’autoroute, les équipements de portage vont provoquer des bruits et des sifflements gênants. Plus le système présente une forme aérodynamique et plus vous réduirez cet inconvénient ainsi que la surconsommation de carburant qui lui est liée.

En théorie, rien de plus facile à utiliser qu’un porte-skis, sauf que sur certains crossovers, c’est l’accès aux équipements qui se complique du fait de la hauteur et/ou de la forme du toit du véhicule. Optez dans ce cas pour un système de porte-skis avec coulissage qui facilitera le chargement/déchargement ou pour un porte-skis fixé sur la boule d’attelage.

Qu’en est-il du porte-vélo ?

Il existe sur le marché quatre systèmes de portage pour vos bicyclettes : le porte-vélos embarqué, celui à fixer sur le coffre ou le hayon, ceux à fixation sur la boule d’attelage, et enfin sur la galerie de toit.

Le porte-vélo embarqué intègre une barre de fixation à placer sur le plancher de votre véhicule pour transporter le vélo dans le coffre. Bien que sécurisant puisque votre vélo voyagera sans risque de vol ou de détérioration, il nécessite d’avoir un grand coffre, suffisamment haut de plafond.

Fixé sur le coffre ou le hayon, le porte-vélos se limite en général à trois bicyclettes. En outre, il masque la lunette arrière, limitant de ce fait la visibilité et ne vous permet plus d'ouvrir le coffre lorsque les vélos sont en place.

Si vous disposez d’un attelage, l’idéal est d’opter pour un porte-vélos adaptable. Il se fixe sans difficulté sur la boule d’attelage, intègre la plaque d’immatriculation et il suffit de brancher la fiche électrique comme pour celle d’une remorque pour alimenter le système de signalisation. En outre, vous pourrez transporter jusqu’à cinq vélos en toute sécurité. Attention toutefois lors des marches arrière, à ne pas oublier que votre véhicule fait un mètre de plus !

Autre variante du porte-vélos sur la boule d’attelage : le porte-vélos plateforme. Particulièrement stable, la plateforme permet d’emporter jusqu’à 4 bicyclettes. Basculante ou inclinable, elle permet d’accéder au coffre même avec des vélos chargés.

Si vous disposez de barres de toit vous pouvez opter pour la galerie porte-vélos. Cette dernière permet de conserver une vision parfaitement libre, elle est simple à poser et à utiliser mais ne permet de transporter que quatre vélos. Néanmoins, les vélos vont offrir une importante prise au vent qui va considérablement augmenter votre consommation de carburant jusqu’à 1,5 l aux 100 km, et la hauteur des bicyclettes va limiter l’accès de votre véhicule à certains tunnels, parkings ou barrières.

SI la quantité de vélos à transporter est un critère de choix, le poids en est un autre. Contrairement à une paire de skis qui reste légère même avec leurs fixations, et va peser aux environs de 1,1 kg à 2,8 kg, un vélo classique pèse en moyenne de 8 à 15 kg, un modèle enfant de 5 à 10 kg, tandis qu’un vélo électrique atteint les 25 kg. Avant de choisir votre porte-vélos, commencez par calculer le nombre d’éléments que vous allez emporter ainsi que le poids total de ces derniers de façon à choisir un portant offrant un poids maximum admis compatible avec ce que vous avez l’intention d’emporter afin de définir s’il est mieux de les transporter sur le toit ou d’opter pour une fixation sur le coffre ou sur l’attelage de votre véhicule.

Quelle est l’importance du système de fixation sur le toit ?

Pour garantir la sécurité de votre matériel il est impératif que le système de fixation des portants (skis ou vélos) puisse s’installer facilement sur vos barres de toit. Optez pour des kits de fixation universels qui vous garantissent de pouvoir se placer sur la majorité des barres de toit.

Certains constructeurs automobiles proposent des porte-skis ou porte-vélos parfaitement adaptés à leurs modèles ce qui vous garantira un transport en toute sécurité. Idéalement, si vous optez pour cette solution, profitez-en pour les faire monter par votre concessionnaire ce qui vous offrira une assurance supplémentaire en cas de soucis.

Autres avantages, les modèles proposés sont polyvalents et permettent, notamment pour les sports d’hiver, d’installer planches à neige, skis de fond et skis de descente et ils sont parfaitement conformes à la réglementation et aux normes de sécurité en vigueur.

Porte-skis ou porte-vélos qu’est-ce que ça coûte ?

Un porte-skis pour 2 paires vous coûtera environ 52 €. Les prix variant en fonction de la taille et de la destination jusqu’aux environ de 350 €.

Les porte-vélos de coffre varient de 20 à 400 € ; ceux d’attelage de 50 à 900 € en fonction du nombre de vélos et des équipements annexes comme la plateforme basculante. Quant aux porte-vélos de toit il vous en coûtera de 20 à 200 € environ.

Que dit la réglementation ?

Un porte-vélos doit répondre aux normes NFR 18-903-2 ou ISO 15263-4, afin d’être homologué pour une utilisation routière. A défaut, vous pouvez être verbalisé par une amende de 68 € (3ème classe) au titre de l’article R.312-19 du Code de la route qui précise que « toutes les précautions utiles doivent être prises pour que le chargement d’un véhicule ne puisse être une cause de dommage ou de danger ». Les vélos installés sur le toit doivent impérativement l’être sur la galerie sans dépasser le bout du capot. Une affirmation qui peut faire sourire dans le cas d’un SUV, d’un 4x4 ou d’une grande berline mais le problème peut se poser pour une petite citadine comme une Twingo ou une Fiat 500. N’oubliez pas également que votre plaque d’immatriculation doit toujours être apparente. Si vos vélos ou vos planches à neige masquent les feux de signalisation, il vous faudra investir dans un kit de signalisation à poser sur le chargement. Attention, un numéro de plaque inscrit sur un bristol peut vous valoir 135 € d’amende en cas de contrôle routier (art. R. 317-8 du Code de la route).

Faites également attention aux charges maximales que peut supporter le porte-vélos, mais également votre attelage si vous fixez le système sur ce dernier ; et bien évidemment la charge admise par votre véhicule, surtout si vous avez une petite citadine.

Comment transporter votre matériel en toute sécurité ?

Si vous emportez plusieurs vélos, glissez des éléments en mousse entre chacun d’eux, de même qu’entre la carrosserie et le vélo en contact avec cette dernière pour éviter que les frottements n’abîment le support.

Pour éviter le vol de vos skis ou vélos n’hésitez pas à les munir d’un antivol.

Avant votre départ, en cas de sinistre responsable, vérifiez que votre contrat d’assurance « tous risques » couvre vos vélos ou vos skis. Par contre, en cas d’accident non-responsable c’est le contrat du conducteur fautif qui prend en charge les dommages causés à vos bicyclettes ou à vos skis.

En roulant, surtout à grande vitesse, le risque de décrochage d’un chargement sur le toit est bien réel. Renforcez le système à l’aide de sangles et vérifiez la tension de ces dernières, ainsi que le serrage des fixations à chaque arrêt. Les vibrations peuvent en effet contribuer à les désolidariser de leur support.

Enfin, lorsque vous les transportez, ôtez tous les éléments détachables de vos matériels comme les sièges enfants, les sacoches, les fixations des skis, etc., et bloquez les roues des vélos pour éviter qu’elles ne cessent de tourner sur leur axe, usant ces derniers au passage.