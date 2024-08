Pour ce dernier week-end de vacances, les routes s’annoncent encore chargées

Même si la majorité des vacanciers sont déjà rentrés, la circulation ne sera pas fluide pour autant sur les grands axes du territoire, notamment vendredi.

Dans le sens des retours, les difficultés devraient se concentrer principalement sur les autoroutes du Nord (A1, A2) et de la côte méditerranéenne (A7, A8 et A9) En Île-de-France, les premiers ralentissements pourraient apparaître dès le tout début l’après-midi, essentiellement sur l’autoroute A10 entre la barrière de péage de Saint-Arnoult-en-Yvelines et la commune de Wissous.

Samedi, toujours dans le sens des retours, la région Auvergne-Rhône-Alpes devrait concentrer les principales difficultés, notamment sur les autoroutes A7 et A75 tout au long de la journée. En Île-de-France, les débits attendus aux différentes barrières de péage seront encore importants.

Enfin dimanche, la région Auvergne-Rhône-Alpes devrait être marquée par un trafic très dense sur les autoroutes A7 et A75. En Île-de-France, les derniers retours, ajoutés à ceux du week-end et aux conditions particulières de circulation liées aux jeux paralympiques, pourraient rendre difficile la circulation selon les secteurs.

Les conditions particulières maintenues pendant les Jeux Paralympiques

La région Île-de-France est au mieux en orange, voire en rouge samedi et dimanche dans les deux sens. Bison futé conseille aux vacanciers et autres usagers d’éviter dans la mesure du possible de traverser la région parisienne. En effet, pendant la période des Jeux Paralympiques, le dispositif est maintenu, à savoir les 185 km de voies réservées à la circulation de véhicules accrédités.





Les conseils de circulation de Bison Futé pour la période du vendredi 30 août au dimanche 1er septembre

Dans le sens des départs

Vendredi 30 août :

Quittez ou traversez l’Île-de-France avant 12h

Évitez l’autoroute A7, entre Salon-de-Provence et Marseille, de 17h à 19h

Évitez l’autoroute A8, entre Aix-en-Provence et Nice, de 17h à 19h

Évitez l’autoroute A50, entre Marseille et Toulon, de 16h à 19h

Évitez l’autoroute A9, entre Montpellier et Narbonne, de 15h à 18h

Évitez l’autoroute A50, entre Toulon et Le Luc, de 9h à 17h



Samedi 31 août :

Quittez ou traversez l’Île-de-France avant 8h

Évitez l’autoroute A7 entre Lyon et Orange, de 11h à 16h

Évitez l’autoroute A75, entre Clermont-Ferrand et Massiac, de 10h à 13h

Évitez l’autoroute A46 et la route nationale 346, pour le contournement est de Lyon, entre 12h et 15h

Évitez le tunnel du Mont-Blanc (N205), entre la France et l’Italie, de 9h à 14h

Dimanche 1er septembre :

Quittez ou traversez l’Île-de-France avant le milieu de la matinée

Dans le sens des retours

Vendredi 30 août :

Rejoignez ou traversez l’Île-de-France avant 12h

Évitez l’autoroute A2, entre la Belgique et Combles, de 16h à 19h

Évitez l’autoroute A10 entre Orléans et Paris, de 11h à 23h

Évitez l’autoroute A63, entre Bayonne et Bordeaux, de 12h à 21h

Évitez l’autoroute A7, entre Marseille et Orange, de 11h à 20h et entre Orange et Lyon, de 16h à 20h

Évitez l’autoroute A8, entre l’Italie et Aix-en-Provence de 14h à 20h

Évitez l’autoroute A9, entre Narbonne et Montpellier, de 15h et 17h

Évitez le tunnel du Mont-Blanc (N205), entre l’Italie et la France, de 9h à 22h

‎

Samedi 31 août :

Rejoignez ou traversez l’Île-de-France avant 12h

Évitez l’autoroute A7, entre Orange et Lyon de 11h à 17h

Évitez l’autoroute A75, entre Massiac et Clermont-Ferrand, de 11h à 16h

Évitez le tunnel du Mont-Blanc (N205), entre l’Italie et la France, de 13h à 19h

Dimanche 1er septembre :

Rejoignez ou traversez l’Île-de-France avant 12h

Évitez l’autoroute A7, entre Orange et Lyon, de 12h à 14h

Évitez l’autoroute A75, entre Massiac et Clermont-Ferrand, de 16h à 18h

Évitez l’autoroute A47, entre Saint-Etienne et Lyon, de 17h à 19h

Évitez le tunnel du Mont-Blanc (N205), entre l’Italie et la France, de 12h à 18h





Vous pouvez également consulter toutes les prévisions de circulation détaillées et la situation du trafic en temps réel sur le site de Bison Futé et sur le site de Vinci Autoroutes.