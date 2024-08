Pour ceux qui ont les moyens, cet Ariel E-Nomad sera l’outil idéal pour crapahuter vite et en silence

Ariel est connu, et reconnu, pour ses productions sportives radicales et jouissives. Si ce buggy E-Nomad n’est pour le moment qu’un prototype, il donne un aperçu très proche d'une prochaine version de série.

Le directeur d’Ariel, Simon Saunders, ne laisse aucun doute quant à son avenir : « le concept montre l’intention d’une production et ne laisse présager qu’une petite partie de l’avenir d’Ariel. » Une fois le programme de tests réalisé et selon les réactions du public, il deviendra réalité et rejoindra son frère thermique le Nomad.

Grâce à son moteur fort en couple (490 Nm), ce E-Nomad est capable d’atteindre 100 km/h en 3,4 secondes et peut parcourir jusqu’à 240 km. Sa batterie possède une capacité de 41 kWh, limite son poids à 300 kg, tout en étant associé à une carrosserie bio-composite en fibre naturelle qui améliore l’aérodynamique tout en se révélant 9 % plus légère que le même élément en fibre de carbone.

Avec son architecture propulsion, son différentiel à glissement limité, les différents modes de conduite (Eco et Sport) et ses performances légèrement supérieures à celles de la version thermique, ce buggy a de quoi séduire les amateurs du genre et mieux convenir aux randonneurs qui pourraient le croiser sur les sentiers ou en pleine forêt.

Un joujou à 100 000 € ?

Ce E-Nomad pourrait être produit de série dès 2026. Il s’adressera aux personnes qui apprécient les sensations fortes, habitent de préférence hors des grandes villes, et surtout à l’aise financièrement. En effet, il pourrait coûter près de 15 000 € de plus que le Nomad thermique et se rapprocherait ainsi de la barre des 100 000 €. Certainement très fun ce buggy électrique, mais aussi totalement hors de prix !