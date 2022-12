Pour l'instant, le carburant synthétique coûte une fortune

Le carburant synthétique fait partie des pistes explorées pour permettre aux véhicules thermiques de continuer à être commercialisés après 2035 en Europe, avec ceux fonctionnant au superéthanol (ou même les hybrides rechargeables d’après les dernières négociations sur le sujet). Cette solution technique consiste à fabriquer de l’essence au moyen de techniques innovantes, au lieu de l’extraire des sols sous sa forme fossile. A condition d’utiliser de l’électricité « verte » pendant ce processus de fabrication, on obtient ainsi un carburant neutre en carbone et beaucoup moins nocif pour la planète que l’essence classique.

Oui mais voilà, ce procédé consomme beaucoup d’électricité et oblige à installer des panneaux solaires et/ou des éoliennes sur les sites de production afin de garantir une origine décarbonée de cette électricité (ou de pouvoir bénéficier d’autres sources de production d’électricité verte). Et pour l’instant, les quantités de carburant synthétiques produites dans le monde relèvent des doses homéopathiques. Porsche, Siemens Energy et Highly Innovative Fuels viennent de produire les premiers litres de carburant synthétique à Punta Arenas, sans qu’on connaisse le prix ou la quantité de ce carburant pour l’instant (ils visaient initialement 130 000 litres sur l’année 2022). En revanche, on connaît celui du litre de carburant synthétique produit par la société Zero Petroleum : 2826,35€.

Du caviar dans votre voiture

Utilisant un procédé similaire à celui de l’usine de Punta Arenas, Zero Petroleum possède un site pilote à Bicester au Royaume-Uni. Et elle vient de commercialiser son premier bidon de carburant synthétique de 20 litres. Le prix ? 50 000 livres sterling, soit 56 527€ au taux de change actuel. Ce qui donne sérieusement un litre à 2826,35€ ! Les progrès dans ces techniques de fabrication et l’augmentation des quantités produites doivent évidemment permettre de baisser ce prix dans de grosses proportions à l’avenir mais pour l’instant, ces carburants synthétiques ne sont que de jolis outils de communication.