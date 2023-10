Le nouveau Mini Countryman (2023) est un peu plus cher que l'ancien [mise à jour]

Comme la Mini trois portes, le Countryman vient de faire peau neuve. Basé sur un châssis proche de celui du BMW X1 (passé lui aussi à une nouvelle génération récemment), il progresse au niveau des dimensions mais aussi de la puissance de ses moteurs. Pas étonnant donc d’apprendre qu’il coûtera plus cher que l’ancien. Alors que le Countryman de seconde génération encore disponible à la commande sur stock démarre à 38 800€ en version Cooper essence 136 chevaux en finition Essential, le nouveau demandera 40 000€ tout rond dans la même finition avec un bloc essence de 170 chevaux.

L’addition pourra grimper jusqu’à 48 290€ pour cette version thermique en finition JCW. Dans cette même finition haut de gamme, le Mini Countryman JCW sera facturé 57 000€ (et non pas 61 350€ comme écrit dans le tableau ci-dessus qui inclut un pack optionnel) avec son quatre cylindres turbo 2,0 litres de 300 chevaux et son équipement de pointe. C’est beaucoup plus cher que l'ancien, encore disponible en stock à partir de 51 300€ avec ses 306 chevaux, sachant qu'il faudra probablement ajouter un malus écologique français copieux en 2024. Dans le futur, cette gamme électrique du Countryman se renforcera de deux variantes électriques E et SE, dont le prix débutera très probablement sous les 47 000€.

Plus d’hybride rechargeable

Rappelons que ce nouveau Mini Countryman abandonne les variantes hybrides rechargeables et qu’il gagnera aussi un duesel. La liste complète des prix sera connue le 18 octobre prochain.