Pour l’instant, une seule marque chinoise a réussi en Europe

Elles font peur à tous les constructeurs automobiles européens, américains, japonais ou sud-coréens, ces marques chinoises. Désireuses de prendre des parts de marché à l’export partout dans le monde, elles sont redoutées chez nous en Europe depuis qu’elles ont réussi à prendre de l’avance sur le développement de gammes électriques complètes.

Mais pour l’instant, on reste loin de l’invasion spectaculaire comme le rappellent les chiffres de vente de l’année 2023 dans les 28 pays de l’Union européenne, compilés par les experts de Jato. Volkswagen conserve largement sa position de numéro 1 avec plus de 1,3 million d’autos vendues, soit une hausse de 12% par rapport à 2022. Le groupe Toyota, premier constructeur automobile mondial, termine en seconde place avec 819 000 voitures écoulées. Audi finit troisième et gagne le match des marques premium juste devant BMW et Mercedes. Et il faut tomber à la 20ème position du classement pour trouver la première marque chinoise, Mg, avec ses 231 818 véhicules vendus en 2023 (soit une hausse spectaculaire de 105% par rapport à 2022).

Le succès de MG en Europe est éclatant puisqu’après avoir réussi à constituer une gamme complète en quelques années seulement, la marque du groupe SAIC parvient à talonner Seat tout en devançant Cupra (une autre marque récente) et Suzuki. Elle pourrait même doubler Volvo et Nissan en 2024 si elle parvient à augmenter encore le niveau de ses ventes, notamment grâce à l’arrivée de la MG3 Hybrid+.

Un cas unique, pour l'instant

Mais derrière, les autres marques chinoises sont nulle part. Filiale de Geely, Polestar n’enregistre qu’une hausse modeste de 12% de ses ventes (35 697 autos écoulées), mais il faut se rappeler qu’elle n’est pas encore présente sur certains marchés comme la France. DR Automobile a réussi à vendre 34 000 voitures grâce à sa présence en Italie où elle vend des véhicules thermiques low-cost peu compatibles avec les grands marchés d’Europe de l’Ouest. Smart progresse (+33%) mais reste bas, Lynk & Co régresse (-16%) et BYD n’a vendu que 15 000 voitures malgré une progression importante (+196%). La marque anglaise Lotus sous contrôle de Geely fabriquant désormais ses voitures en Chine, dont les volumes de ventes sont appelés à grossir, vend moins d’autos que Lamborghini pour l’instant. Comme le relèvent les journalistes de Numerama, les marques chinoises à la vocation luxueuse comme Nio ou XPeng n’écoulent qu’une poignée de milliers de voitures sur tout le Vieux Continent malgré des gammes déjà bien fournies.

Dans ce classement, les marques comme BYD devraient fortement progresser en 2024 grâce à l’établissement de leur réseau et l’arrivée de nouveaux modèles. Mais si MG s’impose désormais comme une marque incontournable du paysage automobile européen grâce à ses produits moins chers que la concurrence, la progression des autres marques chinoises devrait être moins rapide et pour l’instant, elles proposent des produits dont l’attractivité n’a rien de révolutionnaire.