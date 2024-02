Les voitures chinoises deviennent moins intéressantes financièrement

L’arrivée de la nouvelle MG4 sur le marché européen à la fin de l’année 2022 ressemblait à un électrochoc. Offrant un design pas indigent et des prestations sérieuses, cette compacte électrique chinoise se retrouvait quasiment 10 000€ moins cher qu’une Renault Mégane E-Tech ou une Volkswagen ID.3 à la dotation similaire. Pas étonnant qu’elle ait remporté son premier match contre la Française dans Caradisiac et signé des scores de ventes impressionnants sur le Vieux Continent depuis !

Mais justement, les choses ont beaucoup changé depuis ce temps. Un temps convaincus d’arriver à convaincre la clientèle grâce à leur seule image, les marques européennes ont finalement consenti à revoir à la baisse leurs prétentions. Dans le segment de la MG4, la Renault Mégane E-Tech se négocie désormais à partir de 34 000€ avant bonus écologique et la Volkswagen ID.3 se situe maintenant à 39 090€ avec une dotation de base légèrement meilleure.

Toujours proposée à partir de 29 990€, la Chinoise conserve l’avantage en entrée de gamme d’autant plus qu’elle compense désormais la perte du bonus écologique par une super-remise de 7 000€. Mais pour la première fois, elle se voit battre au rapport prix-dotation dans sa version haut de gamme Luxury Autonomie Etendue à batteries de 77 kWh facturée 39 490€ : la Cupra Born, elle aussi équipée de batteries de 77 kWh mais avec une mécanique légèrement plus efficiente (550 km d’autonomie contre 520 pour la Chinoise), vient de baisser ses prix à son tour et demande désormais seulement 500€ de plus. Sans sa super remise et même si son équipement de série demeure meilleur, la MG4 s’inclinerait largement car l’Espagnole reste éligible -rappelons-le- au bonus écologique.

Les SUV chinois sont déjà battus

Et ce n’est pas chez BYD qu’on va trouver des modèles mieux placés sur le papier. La compacte Dolphin, aux qualités moins évidentes que celles de la MG4, démarre désormais quasiment au prix de la Renault Mégane E-Tech (33 990€). Malgré son addition baissée à 37 990€, le SUV compact Atto3 se retrouve théoriquement largué par rapport au récent Renault Scénic E-Tech (39 990€) à cause de son absence de bonus. Sauvé en partie par sa remise de 7 000€, le MG Marvel-R (44 490€) se retrouve au prix du tout nouveau Peugeot E-3008 aux qualités très prometteuses (mais aussi plus cher que l’incontournable Tesla Model Y. Et ne parlons même pas des berlines : la BYD Seal demande 4 000€ de plus que la Tesla Model 3 (42 990€) et les gros modèles de chez Zeekr ou Nio exigeront plus de 60 000€. Déjà qu’une Volkswagen ID.7 à ce prix paraît chère et pas spécialement attractive, qui osera mettre autant d’argent dans des modèles chinois aux telles prétentions, fussent-ils royalement équipés ?

Alors que certains craignaient de voir une apocalypse automobile en Europe à cause de l’invasion des voitures électriques chinoises, force est de constater que les réactions des marques historiques permettent de limiter largement les dégâts même si elles doivent rogner leur marge pour cela. Et justement, ce sont maintenant les constructeurs chinois qui se retrouvent contraints d’abaisser leurs prix ! L’arrivée prochaine des petites MG3 et autres nouveaux ZS hybrides permettra-t-il aux Chinois de SAIC de faire une nouvelle percée sur le Vieux Continent ? Attention tout de même car d’après les derniers bruits de couloir, ces produits ne seront pas plus abordables que ceux de Dacia.