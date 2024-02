Les prochaines menaces du Chinois MG pour les marques européennes

34 440 voitures. Voilà ce qu’a réussi à vendre la marque MG en France l’année dernière, ce qui le positionne désormais parmi les marques importantes de notre marché automobile. En Europe, sa compacte électrique MG4 avait d’ailleurs réussi à devancer ponctuellement ses principales rivales européennes. Et alors que BYD et les autres marques chinoises arrivent à peine sur ce marché européen, MG prépare d’autres nouveautés importantes pour mieux coloniser le Vieux Continent.

La première de ces nouveautés sera officiellement dévoilée à la fin du mois au salon de Genève 2024. Il s’agit de la MG3, cette fameuse citadine hybride que vous pouvez observer dans l’image ci-dessus grâce à une fuite. Elle vise la Dacia Sandero mais avec un positionnement quand même un peu plus élitiste en raison de sa motorisation hybride qui devrait s’approcher des 200 chevaux. On mise sur un tarif situé aux environs des 20 000€, c’est-à-dire 5 000€ au-dessus d’une Dacia Sandero cœur de gamme tout de même.

Un nouveau SUV urbain électrique

Les autres nouveautés importantes, qui seront lancées d’ici l’année 2025 au plus tard, concernent la catégorie des SUV urbains. Alors que le MG ZS thermique actuel va sur ses vieux jours, le constructeur prépare un tout nouveau ZS hybride qui devrait reprendre la plateforme et le groupe motopropulseur de la MG3. Sachant que le nouveau Dacia Duster hybride coûte plus de 26 000€, il y aura sans doute de quoi en faire un concurrent redoutable sur le papier. Selon nos informations, MG prépare également un tout nouveau ZS électrique, qui sera lui basé sur la plateforme de la MG4. En imaginant un prix de base situé sous les 30 000€, il y aura là aussi de quoi inquiéter les modèles des marques européennes.

D’après les journalistes d’Auto Actu, le SUV familial hybride rechargeable EHS doit lui aussi passer à une nouvelle génération de modèle d’ici la rentrée 2024. Là encore, le véhicule pourrait faire mal aux Renault Austral et autres nouveaux Peugeot 3008 si le prix et les prestations techniques sont dans le coup.

Précisons par ailleurs que MG conserve sa remise de 7 000€ sur l’ensemble de sa gamme (même les véhicules non électriques) sur le mois de février 2024 et que cette remise a vocation à rester sur la durée.