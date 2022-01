Pour la Yaris GRMN, Toyota lance une loterie

Déjà fort réussie, la GR Yaris fait l'objet d'une version peaufinée, la GRMN Yaris. 500 exemplaires seront disponibles. Mais si vous êtes intéressé, on gâche d'emblée la fête : la voiture ne sera proposée qu'au Japon. Pour attribuer les véhicules, tous les clients intéressés auront la même chance en passant par un système de loterie. Les Japonais qui souhaitent avoir une GRMN ont jusqu'à fin février pour s'inscrire, le tirage au sort aura lieu début mars.

Pour ce modèle, la puissance du trois cylindres 1.6 reste à 272 ch (c'est la puissance au Japon, en Europe c'est 261 ch). Le couple maxi passe en revanche de 370 à 390 Nm. Le modèle conserve une boîte manuelle 6 vitesses, mais les rapports ont été raccourcis. La GRMN a gagné de nouveaux différentiels à glissement limité.

Toyota a rigidifié la caisse, grâce à plus de point de soudure. La voiture a gagné environ 20 kg sur la balance, soit 1 250 kg. Pour cela, elle reçoit un capot, un toit et un aileron en plastique renforcé de fibre de carbone. La banquette arrière a été supprimée, remplacée par un renfort anti-rapprochement. Autre évolution, les dimensions, avec des voies élargies de 10 mm, et une hauteur abaissée de 10 mm. Avec un Pack Circuit, on peut aussi avoir des jantes 18 pouces signées BBS, des amortisseurs Bilstein réglables et des éléments aéro plus proéminents.

Frustrant ? On peut se consoler en commandant la GR Yaris "normale", qui est déjà une sacrée bombe et un futur collector en Europe !