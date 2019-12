Pour Noël, certaines raffineries se remettent en grève

La grève dans les raffineries françaises, qui avait touché 7 des 8 points de raffinage, a repris de plus bel à quelques encablures de Noël. Le site de Lavera, à Martigues, est déjà à l'arrêt, et il est aujourd'hui rejoint par la raffinerie de Total à Grandpuits-Bailly-Carrois, qui a voté la "non expédition des produits" jusqu'au 30 décembre. Un site de production qui tournait cependant déjà au ralenti depuis le début du mois de décembre.

"Les salariés n'ont pas directement voté l'arrêt de la production mais la non-expédition des produits finis. L'arrêt est dû à un défaut de stock, engendré par notre mouvement", précise un responsable de la CGT.

Il faut toutefois rappeler que ces arrêts de production n'ont que peu, voire pas d'effet sur l'approvisionnement en station-service. Se ruer dans ces dernières pour faire le plein est donc inutile puisque les réserves françaises sont suffisantes pour tenir trois mois sans que les raffineries ne fonctionnent. Pour une vraie pénurie, il faudrait donc que tous les stocks français soient bloqués et qu'aucune raffinerie ne tourne, ce qui n'est clairement pas le cas ici.