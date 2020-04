Premiers développements pour le jeu Grand Theft Auto VI

Nouveau carton commercial vidéo ludique en préparation ? D'après nos confrères de la publication américaine IGN, Rockstar Games amorce dans ses bureaux le développement de Grand Theft Auto VI. De quoi offrir une succession au cinquième du nom dont la commercialisation a débuté il y a sept ans.

Difficile de renouveler une telle licence sans risquer de nombreuses critiques. C'est pourquoi l'entreprise prévoit d'après les bruits de couloir de diffuser une première version allégée enrichie par la suite par de nombreuses mises à jour. Des idées cohérentes avec les précédentes rumeurs qui évoquaient la disponibilité de plusieurs villes dans le jeu. Rockstar Games n'a bien entendu rien confirmé officiellement pour l'instant.

Pour rappel, GTA V incarne le produit culturel le plus rentable de l'histoire avec un chiffre d'affaires dépassant les six milliards de dollars. Une véritable manne financière pour Rockstar Games et sa maison mère Take Two malgré ses coûts de développement estimé à plus de 220 millions de dollars sur quatre ans et demi.