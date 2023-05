Présentation - Honda ZR-V : le troisième axe

Le second semestre 2023 promet d'être une période riche en nouveautés chez Honda. Parmi elles, il y a ce nouveau SUV compact qui partage de nombreux éléments techniques avec la dernière Civic.

Esthétiquement, pas de révolution sur ce ZR-V, qui affiche des lignes relativement classiques. Sa face avant se distingue surtout par la présence d'une calandre de taille réduite - totalement différente de celle de la Civic. La partie arrière plus fuyante que celle du nouveau CR-V et relativement dynamique a des faux airs de Porsche Cayenne de première génération du moins en 3/4 arrière.

D'une longueur de 4,57 m, il vient donc s'intercaler dans la gamme entre le SUV urbain, le HR-V (4,34 m) et le nouveau CR-V, qui va désormais mesurer 4,70 m et prochainement recevoir - pour la première fois - une motorisation hybride rechargeable.

Dans l'habitacle, pas de surprise, puisqu'on retrouve la planche de bord relativement épurée de la dernière Civic avec notamment un écran multimédia 9 pouces, qui côtoie une instrumentation numérique de 10,2 pouces. Contrairement à d’autres marques, Honda n’a pas cédé à la mode de tout numérique puisque certaines commandes comme la climatisation demeurent physiques.

Certains détails originaux de la berline ont bien évidemment été repris à l'image des aérateurs qui courent sur toute la largeur de la planche, masqués derrière une grille nid d’abeille. La seule originalité se situe au niveau du bas de la console centrale avec une partie flottante - plus esthétique que pratique.

Comme souvent chez Honda, la bonne nouvelle provient de l'habitabilité arrière excellente, notamment au niveau de l'espace aux genoux en raison d'un empattement de 2,65 m Le volume de chargement de 380 litres, qui est petit pour la catégorie.

Sous le capot, un seul moteur, hybride, bien évidemment, le quatre cylindres 2.0 à cycle Atkinson et à injection directe qui développe 184 ch, et un couple de 315 Nm, qui équipe aussi la Civic. Il est donné pour des rejets de 130 g de CO2 et une consommation moyenne de 5,7 l/100 km.

Les tarifs ne sont pas encore connus. La commercialisation interviendra à la rentrée.