Mobilize est la nouvelle marque dédiée aux nouvelles mobilités, créée par Renault dans le cadre de son plan de relance "Renaulution". Avec Mobilize, Renault a pour ambition de répondre aux nouveaux besoins de déplacements en proposant à la location des véhicules électriques, appropriés aux besoins des professionnels et facturés au temps ou au kilométrage.

dailymotion Présentation vidéo - Mobilize Limo : le taxi de Renault

Quatre modèles seront lancés successivement d'ici 2025 : un quadricycle urbain remplaçant du Twizy, la Dacia Spring déjà disponible en autopartage, une camionnette de livraison et une berline : la Limo. L’objectif ? répondre à la demande croissante des citadins tout en s’adaptant aux restrictions des nouvelles ZFE (zone à faibles émissions). Mais n’espérez pas pouvoir profiter de la Limo puisqu’elle s’adresse exclusivement aux professionnels et notamment aux taxis et aux VTC en souscrivant un forfait.

La « Limo » ne ressemble à aucune Renault, c'est normal puisqu’il s'agit d'une voiture chinoise, issue d'une coentreprise avec le constructeur Jiangling Motors Group. Renault est allé chercher en Chine un modèle qu'il ne comptait pas développer pour l'Europe. La Limo est une berline 4 portes de 4,67 m au style sobre et élégant. Elle se positionne entre une berline compacte et familiale à l’image de la Tesla Model 3.

Dotée d’un capot court et d’un pavillon plongeant, la berline reprend tous les éléments de design actuels que l’on retrouve sur le marché de l’électrique, à des poignées de portes affleurantes, une signature lumineuse moderne, des clignotants à défilement et une calandre fermée.

L'habitacle épuré est bien moins complexe que les dernières productions de Renault. Le conducteur fait face à une instrumentation numérique de 10,25’’ associée à un écran tactile 12,3’’, en enfilade, à la manière de Mercedes. L’environnement à bord est sobre et soigné par des matériaux de qualité comme du cuir ou de l’aluminium brossé. Les rangements à disposition sont nombreux et bien pensés, ce qui devrait plaire aux taxis. Les passagers apprécieront le bel espace aux jambes proposé aux places arrière et l’ouverture large des portières pour l’accès à bord. Le volume de coffre reste modeste pour la catégorie avec 411 litres à disposition.

Sa motorisation 100 % électrique offre une puissance de 150 ch et 220 Nm transmise aux roues avant. Le 0 à 100 km/h est réalisé en 9,6 s et la vitesse de pointe est limitée à 140 km/h. L’autonomie homologuée pour 450 km selon le cycle WLTP est assurée par un pack de batterie lithium-ion d’une capacité de 60 kWh. C'est modeste, mais adapté à un usage en milieu urbain et péri-urbain. La Limo est compatible avec les types de recharges AC et DC les plus courants, ce qui signifie qu’elle peut se brancher sur toutes les bornes publiques et les installations domestiques de type Wallbox. Il est possible de récupérer 250 km d’autonomie en seulement 40 minutes sur une borne rapide, ce qui est loin d’en faire une bonne élève sur le marché.

L'équipement est complet et moderne, avec régulateur de vitesse adaptatif, maintien dans la voie, vision 360°, freinage d'urgence à détection des piétons, instrumentation numérique, écran tactile 12,3 pouces…

La Limo sera vendue uniquement sous forme de forfaits flexibles selon le kilométrage et la durée. Pour les sociétés de taxis et VTC, Mobilize proposera une solution complète pour leur activité (paiement, règlement, recharge, connectivité…) afin d’optimiser les coûts d’exploitation des véhicules (TCO). La voiture sera aussi proposée à d'autres services de transport de personnes (comme pour le médical ou l'associatif) avec des formules de paiement à l'usage. Il y aura bien sûr des packs pour l'entretien, l'assurance mais aussi la recharge.

En 2023, un nouveau quadricycle urbain à deux places viendra compléter la gamme. Le « Duo » sera le remplaçant du Twizy, lancé en 2012. Ce véhicule de 2,30 m sera dédié aux citadins et accessible par une application sur Smartphone. Par la suite, une camionnette de livraison appelée « Hippo », fera son apparition.