Encore une start-up exotique qui entend vendre en Europe des autos électriques ? On aurait tort de traiter le nouveau venu par le mépris. Car Vinfast joue dans une tout autre catégorie. C'est la branche automobile du premier groupe privé vietnamien qui emploie 70 000 salariés et réalise 14 milliards de chiffre d'affaires, vient de se doter d'une usine d'un montant de 4,5 milliards d'euros pour assembler ses autos et s'apprête à débarquer en Europe, au Canada et aux États-Unis.

dailymotion Présentation vidéo - Vinfast VF E35 : le grand SUV qui veut jouer dans la cour des grandes marques

Un concurrent de plus pour les Chinois MG et Aiways ? On serait encore à côté de la plaque en comparant le nouveau venu avec ces récents arrivants, car les autos vietnamiennes dont il est question souhaitent se positionner dans la catégorie premium, avec des prix et des qualités mécaniques à la hauteur. Pour tenter d'évaluer les chances de cette nouvelle marque de s'immiscer dans le concert des autos allemandes et du spécialiste américain de l'électrique Tesla, nous avons examiné de près le premier modèle commercialisé : la Vinfast VF EV 35.

Vinfast veut se lancer à l'attaque du premium

C'est un beau bébé que ce SUV. Avec ses 4,75 m, dont 2,90 m d'empattement, il en impose. Pourtant, son dessin, signé Pininfarina, gomme cet effet mastoc grâce à des traits plutôt fluides à défaut d'être révolutionnaires. D'allure classique, l'engin est un peu plus original à l'intérieur, en coupant une planche moussée en similicuir sans la moindre commande apparente par un gigantesque et unique écran regroupant toutes les fonctions.

Mais ce qui frappe à l'intérieur de ce nouveau véhicule vietnamien, c'est l'immense place réservée aux passagers arrière. Évidemment, le grand empattement est la cause principale de cet effet limousine, mais le sacrifice du coffre n'y est pas pour rien. Bien sûr, "sacrifice" est un grand mot, mais il ne dépasse guère les 400 litres, ce qui, étant donné la taille de la bête semble un peu riquiqui. Reste que les assemblages et les matériaux utilisés sur cette présérie semblent de bonne facture, ce qu'il conviendra de vérifier sur les modèles commercialisés l'an prochain. De même qu'il conviendra de tester les dispositifs disponibles sur l'écran, inutilisables pour le moment. Côté équipements, la marque promet d'équiper son auto des dernières évolutions d'aides à la conduite.

Sous le plancher de ce Vinfast VF EV 35, se cache une grosse batterie de 90 kWh qui délivre son énergie à un ou deux moteurs, selon la version, dont la puissance devrait varier du simple au double, de 200 à 400 ch. Cette dernière puissance sera également disponible sur un autre modèle, encore un peu plus grand : l'EV36, dont la plateforme est identique à celle de son petit frère. Cette version break, en quelque sorte, disposera de 7 places, et du coup, lorsque ses strapontins de troisième rangée seront repliés, d'un coffre beaucoup plus conséquent. Cet EV 36 sera disponible, comme l'EV35, au mois de mars prochain.

En attendant, Vinfast Europe se prépare au lancement de la marque en France, en Allemagne et aux Pays Bas. Et l'investissement de ce débarquement est conséquent. Contrairement à la tradition automobile, la distribution ne s'opérera pas par le biais d'un réseau de concessionnaires, mais par des "stores" détenus en propre par le groupe. Une trentaine d'entre eux, avec showrooms et ateliers, doivent ouvrir d'ici le printemps prochain, et le premier déjà en cours d'aménagement dans le quartier de la Madeleine à Paris. Ce n'est évidemment pas un pur hasard s'il est situé juste en face d'un autre "store", d'une autre marque électrique baptisée Tesla qui utilise les mêmes modes de distribution : un réseau détenu en propre.

Reste que Vinfast ne dispose pas de son propre réseau de recharge comme son concurrent américain, mais sa branche européenne, aidée du premier ministre vietnamien en visite en France vient de signer un accord avec EDF. Si ses contours restent flous, cet accord pourrait prévoir à l'avenir des accès privilégiés à des services de recharge, ou des tarifs particuliers. Flous, les temps de recharge le sont également pour le moment, même si la marque évoque des records en la matière. Autant de points qui devraient s'éclaircir dans quelques mois lors de la commercialisation, et des essais des deux premiers modèles Vinfast. Car il reste un autre mystère qui devrait être levé d'ici-là : le prix de ces autos. Il s'agira de vérifier si le souhait des dirigeants de la marque de "vendre du premium au prix du généraliste" sera respecté, ou s’ils se contentent de vendre des autos généralistes au prix de voitures généralistes.