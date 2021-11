Prévisions de circulation du 11 novembre : Bison Futé sort les drapeaux rouge et orange

Les vacances de la Toussaint à peine terminées et voici déjà un jour férié, avec l'occasion de profiter d'un week-end prolongé. Bison Futé s'attend donc à de nombreux "déplacements de loisirs" durant cette période.

Et les plus grosses difficultés dans le sens des départs auront lieu dès le mercredi 10 novembre. Ce jour-là, Bison Futé hisse le drapeau orange sur l'ensemble de la France et voit même rouge pour l'Île-de-France. Aux bouchons habituels s'ajoutera une vague de premiers départs.

Ce mercredi, il est conseillé de quitter ou traverser l'Île-de-France avant 14 heures. Des "difficultés de circulation supérieures à celles observées un mercredi ordinaire" sont attendues, notamment en direction des barrières de péage des autoroutes A1, A4, A10, A13 et A6 ainsi que sur le boulevard périphérique et l’A86.

Pour les autres grandes métropoles, ce sera compliqué de 16 à 20 heures. La circulation sera très chargée de 16 à 18 heures sur l'A7 entre Salon et Marseille, l'A8 entre Aix-en-Provence et l'Italie et l'A13 entre Paris et Rouen. Ça coincera de 16 à 19 heures sur l'A10 entre Orléans et Tours, l'A9 entre Orange et Narbonne et l'A43 entre Lyon et Chambéry.

Ce sera vert jeudi, vendredi et samedi. Dimanche, il y aura de l’orange dans le sens des retours pour l'Île-de-France, qu'il faut rejoindre avant 15 heures. La circulation sera dense sur les A6, A10 et A13 en direction de la capitale, dès le début de l'après-midi et jusque tard dans la soirée.