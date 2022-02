Prévisions Bison Futé : drapeau rouge pour le chassé-croisé des vacances au ski

Week-end de chassé-croisé sur la route. Ce sera la fin des vacances pour la zone B, le début pour la zone C et le milieu pour la zone A. Mais vacances d'hiver obligent, la circulation sera surtout chargée en direction des Alpes, et plus globalement le quart nord est, le reste de la France étant épargné.

Vendredi 18 février

Départs : orange en Île-de-France

Bison Futé conseille de quitter la région parisienne avant 14 heures. Il y aura même des ralentissements sur l'A6 dès la fin de matinée. La circulation restera dense sur cet axe jusqu'à la fin de la journée. Ce sera aussi compliqué sur l'A86.

Samedi 19 février

Départs et retours : rouge en Auvergne Rhône Alpes.

Ce sera une nouvelle fois difficile en direction des stations de ski, et plus particulièrement les Alpes. Il faut quitter l'Île-de-France avant 10 heures. Ce sera très chargé sur l'A6 entre Beaune et Lyon, de 7 à 13 heures, sur l'A40 entre Mâcon et Chamonix, de 10 à 14 heures, et sur l'A43 entre Lyon et Chambéry, de 10 à 12 heures. Ces trois axes seront aussi fortement encombrés dans le sens des retours, dès 9 heures et jusqu'en début d'après-midi pour les A40 et A43, et de 14 à 19 heures pour l'A6 entre Beaune et Paris.

Bison Futé met également en garde pour l'A13 entre Paris et la Normandie sur l'ensemble de l'après-midi, ainsi que pour l'A31 entre Nancy et le Luxembourg, de 16 à 20 heures.