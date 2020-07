Prévisions Bison Futé du 17 au 19 juillet 2020 : orange vendredi, rouge samedi

Vendredi 17 juillet

Départs : orange au niveau national

C'est simple, c'est orange partout pour les départs, les routes seront plus chargées qu'à l'accoutumée, des départs anticipés s'ajoutant à la circulation habituelle. On note toutefois que la semaine dernière, l'Ile-de-France était en rouge le vendredi. Pour cette semaine, Bison Futé conseille quand même de la quitter de bonne heure, avant 14 heures. Pour les autres grandes métropoles, ça coincera dès 15 heures et jusqu'au dîner. Les A7 Lyon/Marseille et A9 Orange/Montpellier seront bien encombrées de 10 à 20 heures. Attention aussi à l'accès au tunnel du Mont-Blanc par la N205. L'attente devrait être supérieure à 1 heure en fin de journée.

Samedi 18 juillet

Départs : rouge au niveau national

Retours : orange dans le grand-ouest

Pas de surprise, un samedi de juillet classé rouge pour les départs. Les conseils de Bison Futé sont donc assez classiques : il faut partir des grandes métropoles avant 9 heures. Les A7 et A9 seront de nouveau les axes les plus difficiles, dès 8 heures pour le Lyon/Marseille. À cela s'ajoute l'A10, avec une circulation importante entre Tours et Bordeaux de 9 à 18 heures. L'arrivée à Bordeaux sera très compliquée de 15 à 18 heures. À l’opposé, le péage de Saint-Arnoult sera saturé de 9 heures à midi. Attention aussi à l'A13, avec une circulation hyper dense de Rouen à Caen en début d'après-midi.

Pour les retours, la situation reste assez calme, même si cela coincera sur l'A7 pour l'arrivée à Lyon, avec un pic de 13 à 15 heures.

Le dimanche 19 juillet est classé vert dans les deux sens.