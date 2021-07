Prévisions Bison Futé du 9 au 11 juillet 2021 : premiers gros départs en rouge

Vendredi 9 juillet

Départs : rouge en Île-de-France, orange pour le reste du pays

Comme chaque week-end de grands départs, certains prennent de l'avance. Ce vendredi, Bison Futé voit donc rouge en Île-de-France, avec une circulation qui sera dense dès la fin de matinée en direction des barrières de péage, notamment sur les A6 et A10. Et ce sera compliqué jusque tard dans la soirée. Mieux vaut donc quitter la capitale avant midi.

Le reste du pays sera orange, avec des difficultés au niveau des grandes agglomérations entre 15 et 19 heures, notamment Marseille, Montpellier et Toulouse. Les A10 Orléans/Bordeaux, A13 Paris/Rouen et A63 de Bayonne à l'Espagne seront saturées l'après-midi. Pour l'A7 de Lyon à Orange, ça bouchonnera dès 11 heures.

Samedi 10 juillet

Départs : rouge au niveau national

Retours : orange le long de la Méditerranée

C'est le premier samedi de grands départs après le début officiel des vacances scolaires. Bison Futé voit donc rouge pour l'ensemble du pays. Il conseille carrément de quitter l'Île-de-France avant 6 heures… ou après 16 heures ! Autre point très chaud de la journée : Bordeaux.

Avant même le petit-déjeuner, ce sera très chargé sur l'A10 entre Orléans et Tours, avec toutefois du mieux dès midi. Le plus dur sera aussi le matin pour l'A6 de Paris à Lyon et l'A62 entre Bordeaux et Toulouse. L'A7 Lyon/Orange sera saturée de 10 à 14 heures. Ça coincera jusqu'au goûter pour l'A20 de Limoges à Brive et l'A43 de Lyon à Chambéry. Pour l'A9 entre Orange et l'Espagne, il y aura des ralentissements tout au long de la journée !

À noter que ce samedi, Bison Futé s'attend déjà à des difficultés pour les retours, le long de la Méditerranée. Ce sera chargé sur l'A7 de Marseille à Lyon de 9 à 13 heures. Pour l'A9 de Narbonne à Montpellier, ça coincera de 9 à 18 heures. Attention aussi au passage au niveau de Bordeaux.

Tout est en vert pour le dimanche.

> Toutes les prévisions détaillées sur le site de Bison Futé