Prévisions de circulation Bison Futé - 2 au 4 juillet 2021 : un peu de rouge pour commencer

Vendredi 2 juillet

Départs : rouge en Île-de-France, orange pour le reste du pays

La circulation sera très chargée en Île-de-France. À la circulation domicile-travail habituelle, revenue à un niveau d'avant crise sanitaire, s'ajouteront des vacanciers non soumis au calendrier scolaire, qui en profitent ainsi pour prendre de l'avance. Bison Futé voit donc déjà rouge, avec des ralentissements en direction des barrières de péage des A6 et A10 dès la fin de matinée. Mieux vaut quitter Paris avant midi. Le reste du pays sera en orange, les métropoles et leur périphérie seront encombrées de 14 à 19 heures.

Samedi 3 juillet

Départs : orange au niveau national

Les vacances scolaires n'auront pas encore "officiellement" commencé. La première grosse vague de départs, ce sera donc la semaine d'après. Pour ce samedi, Bison Futé ne voit que de l'orange. Mais il conseille de quitter ou traverser l'Île-de-France avant 8 h, et le reste des grandes métropoles avant 9 h. Ce sera déjà difficile sur l'A7 de Lyon à Orange de 10 à 16 heures. Pareil pour l'A43 de Lyon à Chambéry. Pour l'A9 en direction de l'Espagne, ça coincera de 9 à 14 heures.

Le drapeau vert est de mise pour le dimanche, et tous les retours.

