Prévisions de circulation du Nouvel An : de l'orange pour le retour des vacances

Si vous comptez prendre la route pour aller réveillonner, sachez que ce sera calme sur les routes le 31 décembre. La Saint Sylvestre est entièrement verte dans les prévisions de Bison Futé. Il en sera de même pour le 1er janvier.

En revanche, le drapeau orange sera de sortie sur l'ensemble du pays le samedi 2 décembre, dans le sens des retours bien évidemment, avec la fin des vacances de Noël. Bison Futé indique que la circulation sera dense dans l’après-midi pour les derniers retours vers les grandes métropoles, notamment Bordeaux, Montpellier et Lyon. Du côté de Paris, ce sera chargé à partir du milieu de matinée et jusqu'en début de soirée.

Les conseils de Bison Futé pour le samedi 2 janvier

rentrez ou traversez l’Île-de-France avant 14 h.

évitez l’autoroute A10 à hauteur de Bordeaux, de 10 h à 19 h.

évitez l’autoroute A9 à hauteur de Montpellier, de 10 h à 17 h.

évitez l’autoroute A6 entre Beaune et Auxerre, de 14 h à 16 h.

évitez l’autoroute A7 entre Orange et Valence, de 10 h à 12 h.

Couvre-feu : pas d'exception pour le 31, du changement le 2 janvier

Contrairement au 24 décembre, il n'y aura pas de suspension du couvre-feu pour la nuit du Nouvel An. Le 31 décembre et le 1er janvier, il y a donc un couvre-feu, dès 20 heures et jusqu'à 6 heures. Les déplacements sont interdits, sauf pour les motifs dérogatoires, avec l'attestation de déplacement.

Attention pour les retours de vacances : le couvre-feu va sûrement être renforcé dans une vingtaine de départements (principalement dans le Nord Est) où le nombre de cas de Covid a fortement progressé. Dès le 2 janvier, le couvre-feu commencera à 18 heures dans ces départements concernés (la liste définitive sera fixée en fonction des données du 1er janvier).