Prévisions de circulation : du vert partout sauf en Île-de-France

Dans quelques jours, les écoliers français retrouveront le chemin des salles de classe après deux semaines de vacances.

Ce week-end sera en effet le dernier des vacances scolaires d‘automne, et sera ainsi logiquement marqué par quelques difficultés dans le sens des retours.

Pas de panique toutefois, selon Bison Futé, les routes de province ne devraient pas connaître de difficultés majeures puisque les prévisions de circulation pour le week-end annoncent du Vert partout en province.

Les principales difficultés de circulation attendues vendredi et samedi se situeront en revanche, comme souvent, en Île-de-France, et sur les axes convergeant vers celle-ci dans le sens des retours. Dimanche 5 novembre, l’augmentation des trafics sur les autoroutes A6 et A10, dès le début de l’après-midi, pourrait engendrer quelques difficultés de circulation jusqu’en début de soirée où les trafics seront les plus forts vers les barrières de péage. Sur l’autoroute A 13, des difficultés de circulation pourraient également être enregistrées dès le milieu de l’après-midi et jusqu’en début de soirée.

Prudence également si vous prenez la route ce samedi 4 novembre, de forts coups de vent sont attendus. Après la tempête Ciaran qui balaye toujours une partie de la France, et selon les régions, ils pourront être plus ou moins intenses et entraîner des chutes d’objets ou de végétation.