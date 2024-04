Prévisions de circulation : feu vert pour les vacances de printemps

Même si la météo peut encore parfois laisser penser le contraire, nous sommes bel et bien au printemps.

Les jours à venir marqueront même le début des vacances scolaires printanières pour la Zone C (académies de Créteil, Montpellier, Paris, Toulouse et Versailles), dont les écoliers seront les premiers à profiter du retour attendu des beaux jours.

Des congés qui occasionneront des difficultés de circulation dès ce vendredi. Le trafic sera donc plus intense qu’à l’ordinaire autour de Paris, où les nombreux bouchons récurrents liés à l’activité économique et professionnelle habituelle seront aggravés par les premiers départs en vacances. Dès la fin de matinée et jusqu’en début de soirée, la circulation sera particulièrement dense, notamment en direction des barrières de péage des autoroutes A10 et A6.

Le samedi 6 avril, au départ de l’Île-de-France, on pourra observer dès le début de la matinée une circulation de nouveau très dense en direction des barrières de péage des autoroutes A10 et A6. Elle s’intensifiera nettement à partir du milieu de la matinée sur ces axes et perdurera jusqu’en milieu d’après-midi. L’autoroute A13 connaîtra également des difficultés de circulation dès le milieu de la matinée.

Les conseils de circulation de Bison Futé pour la période du 5 avril au 6 avril 2024

Dans le sens des départs

Vendredi 5 avril

- quittez ou traversez l’Île-de-France avant 14 heures

Samedi 6 avril

- quittez ou traversez l’Île-de-France avant 8 heures