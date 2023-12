Prévisions de circulation : grosse affluence attendue vers les stations de ski

Après avoir fêté Noël en famille, de nombreux Français vont prendre la route en direction des massifs montagneux et des stations de sports d'hiver pour y fêter le passage à 2024 ce dimanche soir. Traditionnellement, la semaine du Nouvel An est généralement plus fréquentée dans les stations de montagne que celle de Noël.

Pour ce second week-end des vacances de Noël, de nombreux déplacements sont donc attendus. Selon Bison Futé, ils seront toutefois bien répartis dans le temps et hormis quelques points de tension en région Auvergne-Rhônes-Alpes, la circulation devrait être fluide sur l'ensemble du territoire.

Samedi 30 décembre, la circulation sera très dense en direction des massifs montagneux et des stations de sports d’hiver de la région Auvergne-Rhône-Alpes, notamment sur les autoroutes A7, A40 et A43.

Dimanche 31 décembre et lundi 1er janvier, la circulation ne devrait pas connaître de congestion importante malgré quelques difficultés temporaires et locales en début de soirée pour les trajets vers les lieux de festivités. Ces journées étant néanmoins particulièrement accidentogènes en raison de la fatigue liée aux retours tardifs après les fêtes, et dans un contexte climatique parfois défavorable (pluies verglaçantes, neige, verglas), Bison Futé appelle tout de même les automobilistes à la prudence.

Les conseils de circulation de Bison Futé pour la période du 29 décembre au 2 janvier 2024

Dans le sens des départs

Samedi 30 décembre

- évitez l’autoroute A7, entre Lyon et Orange, de 16h à 18h

- évitez l’autoroute A40, entre Mâcon et Annemasse, de 14h à 16h

- évitez l’autoroute A43, entre Lyon et Chambéry, de 10h à 19h