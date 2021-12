Prévisions de circulation Bison Futé pour Noël : orange dès le jeudi 23 décembre

Jeudi 23 décembre

Certains prendront de l'avance ! Dans le sens des départs, Bison Futé hisse donc le drapeau orange sur l'Île-de-France dès le jeudi 23 décembre. Il conseille d'éviter de quitter ou traverser la région après 11 heures. Les principales difficultés sont attendues sur l’A3, l’A4, l’A86 et l’A6B pour rejoindre l’A6, ainsi que sur le boulevard périphérique. Dans les autres grandes métropoles, entre les travailleurs et ceux qui termineront les achats, cela coincera de 15 à 20 heures.

Vendredi 24 décembre

À nouveau, le drapeau orange concerne l'Île-de-France dans le sens des départs. Mais attention, en ce jour de réveillon, Bison Futé conseille de partir tôt. Mieux vaut quitter la capitale et les grandes villes françaises avant 10 heures.

Dimanche 26 décembre

Après un 25 décembre tout vert, le dimanche sera la journée la plus chargée de la semaine. Cette fois, dans le sens des départs, ce sera orange pour tout le pays. Il y aura notamment des flux de circulation importants en direction des stations de ski. Dans le sens des départs, mieux vaut quitter l'Île-de-France avant 10 heures. Au niveau des grandes métropoles, ça coincera plutôt entre 15 et 19 heures.

Dimanche, ce sera difficile sur l'A7 entre Valence et Orange de 14 à 19 heures, sur l'A10 de Tours à Poitiers et l'A43 de Lyon à Chambéry entre 11 et 20 heures, ainsi que sur l'A62 de Montauban à Toulouse de 17 à 20 heures. Attention aussi à l'attente au niveau du tunnel du Mont-Blanc.

Dans le sens des retours, Bison Futé voit orange en Île-de-France, une région qu'il faut rejoindre avant 15 heures.

> Toutes les prévisions sont à retrouver sur le site de Bison Futé