Prévisions de circulation pour Pâques : Bison Futé sort le drapeau rouge

Vendredi 15 avril

Départs : rouge au niveau national

De nombreux Français partiront dès le vendredi. Une circulation qui s'ajoutera à celle des travailleurs. Conséquence, Bison Futé sort carrément le drapeau rouge sur l'ensemble du pays. Il conseille de quitter ou traverser l'Ile-de-France avant midi.

Ce sera aussi très chargé dès la fin de matinée, et jusqu'en début de soirée, sur l'A7 entre Lyon et Marseille, l'A9 entre Orange et Montpellier, et l'A13 entre Rouen et Caen. Du milieu de l'après-midi à 20 heures, ce sera compliqué sur l'A8 entre Aix et Saint-Maximin, l'A9 de Montpellier à Narbonne, l'A10 d'Orléans à Poitiers, l'A11 de Paris au Mans, et les A62 et A61 entre Bordeaux, Toulouse et Narbonne. L'accès à l'Italie par le tunnel du Mont-Blanc demandera aussi beaucoup de patience, Bison Futé prévoyant deux heures d'attente entre 9 et 14 heures !

Samedi 16 avril

Départs : rouge dans le quart nord-ouest, orange pour le reste du pays

Le rouge est concentré sur le quart nord-ouest, notamment entre Paris, la Normandie et la Bretagne. Mieux vaut quitter la capitale avant 8 heures. Ce sera dense de 10 heures à la fin d'après-midi sur la N12 entre Rennes et Saint-Brieuc, la N157 entre Laval et Rennes, l'A9 d'Orange à Béziers, l'A61 Toulouse/Narbonne. Ça coincera jusqu'à 20/21 heures sur l'A8 d'Aix vers l'Italie, l'A11 Paris/Le Mans, l'A13 Rouen/Caen. L'A7 bouchonnera de 8 à 20 heures.

Lundi 18 avril

Retours : orange au niveau national

Après un dimanche vert, place à la vague de retours le lundi, classé orange. Les difficultés débuteront à la fin de la matinée au plus près des zones côtières du pays et se rapprocheront petit à petit des grandes métropoles.

On prend donc les mêmes axes, mais dans l'autre sens : ce sera difficile dès 10 heures sur l'A8 Nice/Aix, 11 heures sur l'A7 Marseille/Orange/Lyon et l'A13 Caen/Rouen, 12 heures sur l'A9 Narbonne/Orange.

Les difficultés commenceront en milieu d'après-midi sur l'A6 Chalon/Beaune, A10 Bordeaux/Orléans, l'A11 Angers/Paris, l'A13 Rouen/Paris, l'A61 Narbonne/Carcassonne, la N137 Nantes/Rennes.

