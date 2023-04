Prévisions de circulation : un chassé-croisé de printemps à prévoir sur les routes de France

Alors que le week-end à venir marquera la fin des vacances pour la Zone A, celle des académies de Besançon, Bordeaux, Clermont-Ferrand, Dijon, Grenoble, Limoges, Lyon et Poitiers, la Zone C (académies de Créteil, Montpellier, Paris, Toulouse et Versailles) entamera les siennes.

Les déplacements familiaux concerneront donc quasiment l’ensemble des grands axes du pays, étalés cependant sur les jours à venir. Un phénomène habituel pour les vacances de printemps qui permet d’éviter les phénomènes importants de congestion sur les routes. Malgré tout, des difficultés restent attendues en Île-de-France dans le sens des départs vendredi et samedi ainsi que dans la vallée du Rhône dans le sens des retours le samedi.

Vendredi 21 avril, la journée est classée verte au niveau national dans le sens des départs, mais le trafic sera dense en Île-de-France (journée classée orange) où des difficultés sont attendues dès la matinée en direction des barrières de péage des autoroutes A10 et A6. Des ralentissements pourront alors être observés sur les axes qui convergent vers ces autoroutes (A6b et A86). Dès le milieu d’après-midi, l’augmentation sensible des départs, conjuguée aux retours du travail pourrait rendre la circulation difficile jusqu’en début de soirée.

Samedi 22 avril, dans le sens des départs, en Île-de-France (journée classée orange), la circulation sera difficile, dès le début de la matinée, en direction des barrières de péage des autoroutes A10 et A6 ainsi que sur l’autoroute A13. La circulation va s’intensifier jusqu’en milieu de journée et les difficultés se prolongeront jusqu’en milieu d’après-midi. Dans le sens des retours, les premières difficultés devraient apparaître en début d’après-midi et se concentreront dans la vallée du Rhône, et plus largement en Région Auvergne Rhône-Alpes (journée classée orange).

Les conseils de conduite de Bison Futé

Dans le sens des départs

Vendredi 21 avril

- quittez ou traversez l’Île-de-France avant 14h.

Samedi 22 avril

- quittez ou traversez l’Île-de-France avant 8h.

Dans le sens des retours

Samedi 22 avril

- éviter l’autoroute A7, entre Orange et Lyon, de 14h à 19h.

Vous pouvez consulter toutes les prévisions de circulation détaillées et la situation en temps réel sur le site de Bison Futé et sur le site de Vinci Autoroutes.