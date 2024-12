Prévisions de circulation : un début de vacances chargé en Île-de-France

C’est déjà l’heure des vacances de Noël. Pendant deux semaines, les fêtes de fin d’année seront l’occasion de souffler pour de nombreux Français.

Si les regroupements familiaux seront nombreux à cette occasion, le réseau routier français sera également encombré par les départs en vacances, notamment vers les destinations montagneuses. Avec un 25 décembre placé en milieu de semaine, mercredi prochain, les départs seront toutefois étalés, toutefois la circulation est annoncée dense les jours précédents Noël par Bison Futé. Des difficultés sont notamment attendues en périphérie des grandes métropoles, avec des bouchons qui devraient être très importants dans ces secteurs, principalement l’après-midi.

Vendredi 20 décembre, dans le sens des départs, l’ensemble des axes routiers devraient être très fréquentés. Bison Futé prévoit en particulier des encombrements en direction des Alpes (A43 et accès au Tunnel du Mont-Blanc), et de la façade méditerranéenne (A7, A50 essentiellement). Les autoroutes desservant les pays frontaliers devraient également connaitre des ralentissements, comme les autoroutes A1, A25, A31 et A35.En île de France, la circulation sera dense dès la fin de matinée en direction des différentes barrières de péages, notamment sur l’autoroute A6. Le transit Nord-Sud (A3, A86 et A6B) pour rejoindre les autoroutes A6 et A10 ainsi que le Boulevard Périphérique, concentrera les principales difficultés de circulation. Celles-ci seront renforcées par les nombreux déplacements vers les zones commerciales très fréquentées à l’approche des fêtes et par les trajets domicile-travail des Franciliens. Ces ralentissements pourraient persister en début de soirée.

Samedi 21 décembre, en Île-de-France, dans le sens des départs, les premières difficultés de circulation apparaîtront en milieu de matinée. Ces départs cumulés aux déplacements vers les différents centres commerciaux ou les lieux de loisirs pourraient rendre difficile la circulation jusqu’en fin d’après-midi.

Lundi 23 décembre, en Île-de-France, dans le sens des départs, les premiers ralentissements pourraient être enregistrés dès la fin de matinée, sur les axes qui convergent vers les autoroutes A6 et A10. En raison de l’afflux important des déplacements durant les congés de Noël, ainsi que les trajets domicile-travail, la circulation dans l’ensemble de l’Île-de-France pourrait devenir difficile jusqu’en début de soirée.

Mardi 24 décembre, en Île-de-France, dans le sens des départs, les conditions de circulation au cours de la matinée seront les plus favorables. Toutefois, à partir de la fin de la matinée, les premiers ralentissements commenceront. En effet, la combinaison des nombreux déplacements liés aux congés de Noël, les trajets quotidiens domicile-travail et les voyages pour les rassemblements familiaux risque de rendre la circulation difficile sur l’ensemble de l’Île-de-France, et ce jusqu’en début de soirée.

Les conseils de circulation de Bison Futé pour la période du 20 décembre au 24 décembre 2024

Dans le sens des départs

Vendredi 20 décembre

- quittez ou traversez l’Île-de-France avant 10h

- évitez l’autoroute A1, entre Paris et Lille, de 15h à 19h

- évitez l’autoroute A25, entre Lille et Socx, de 16h à 19h

- évitez l’autoroute A31, entre Nancy et le Luxembourg, de 15h à 19h

- évitez l’autoroute A7, entre Vienne et Marseille, de 16h à 19h

- évitez l’autoroute A50, entre Marseille et Toulon, de 15h à 21h

- évitez l’autoroute A46 et la route nationale N346 pour le contournement Est de Lyon, de 14h à 20h

- évitez le tunnel du Mont-Blanc (N205), entre la France et l’Italie, de 14h à 19h

Samedi 21 décembre

- quittez ou traversez l’Île-de-France avant 5h ou après 16h

Lundi 23 décembre

- quittez ou traversez l’Île-de-France avant 10h ou après 17h

Mardi 24 décembre

- quittez ou traversez l’Île-de-France avant 10h