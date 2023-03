Prévisions de circulation : un samedi orange à prévoir dans l'est de la France

Ultime week-end des vacances de février pour la dernière zone encore concernée par les congés scolaires, la C, qui compte les académies de Créteil, Montpellier, Paris, Toulouse et Versailles, les prochains jours s’annoncent chargés dans le sens des retours.

Si vendredi et dimanche sont classés « Vert » par Bison Futé, dans le sens des départs comme des retours, samedi, la circulation devrait être plus difficile sur la partie est de la France. Classée « Orange », dans le sens des retours en Bourgogne, dans l'Est et en Auvergne-Rhône-Alpes, la journée de samedi devrait être marquée par les retours des stations de sports d’hiver des Alpes vers le reste du pays. Une circulation dense est ainsi attendue sur les grands axes alpins, en Vallée du Rhône et sur l’autoroute A6.

Par ailleurs, ce week-end sera également marqué par la fin des vacances de Carnaval en Belgique et des zones Nord et Centre des Pays-Bas, occasionnant là encore d’importants mouvements entre les frontières du nord et les stations de sports d’hiver alpestres.

Dans le sens des départs

- Vendredi 3 mars est classé Vert au niveau national.

- Samedi 4 mars est classé Vert au niveau national.

- Dimanche 5 mars est classé Vert au niveau national.

Dans le sens des retours

- Vendredi 3 mars est classé Vert au niveau national.

- Samedi 4 mars est classé Vert au niveau national et Orange en Bourgogne, dans l’Est et en Auvergne-Rhône-Alpes.

- Dimanche 5 mars est classé Vert au niveau national.

Les conseils de conduite de Bison Futé :

Dans le sens des retours

Samedi 4 mars : évitez l’autoroute A31 entre Nancy et la frontière luxembourgeoise, de 13h à 17h, évitez l’autoroute A6 entre Lyon et Beaune, de 10h à 16h, évitez l’autoroute A43, entre Chambéry et Lyon, de 11h à 15h.