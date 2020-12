Prime à la casse : fin de l'aide pour le diesel le 1er juillet 2021

Le reconfinement avait apporté une bonne nouvelle : la prolongation de six mois des barèmes du bonus et de la prime à la casse actuellement en vigueur. Car un tour de vis était initialement promis pour le 1er janvier 2021. Ce sera finalement au 1er juillet 2021. L'évolution vient d'être officialisée avec la publication du décret 2020-1526 au Journal Officiel daté du 8 décembre 2020.

Le grand changement sera la fin de la prime à la casse sur les véhicules Crit'Air 2. Cela signifie donc que ce sera la fin de cette aide pour tous les véhicules à moteur diesel, aucun diesel n'étant Crit'Air 1. Il y avait toutefois déjà eu une grosse limitation du nombre de modèles éligibles, puisqu'actuellement, seuls les Crit'Air 2 mis en service après le 1er septembre 2019 peuvent bénéficier de la prime à la casse.

À partir de mi-2021, la prime à la casse sera donc attribuée aux modèles neufs ou d'occasion avec la vignette verte et la vignette Crit'Air 1, ce qui englobe les électriques, les hybrides rechargeables et les essences (dont hybrides simples) mis en service depuis le 1er janvier 2011.

Une autre contrainte va aussi changer : celle du CO2. Avec le barème WLTP, la limite à ne pas dépasser sera de 132 g/km au lieu de 137 g/km actuellement.

En revanche, le décret ne fait pas état d'évolution dans les critères selon le niveau de revenu et sur les montants des aides. La prime à la casse pour les électriques et hybrides rechargeables avec autonomie électrique suffisante resterait de 2 500 €, voire 5 000 € pour les plus modestes.