Prix des carburants : nouveaux records… mais pas de baisse des taxes

Mais où s'arrêteront-ils ? Depuis le début de l'année, les prix dans les stations augmentent fortement et battent chaque semaine des records. Les litres de gazole et de sans-plomb 95 E10 ont encore pris plusieurs centimes entre les deux derniers relevés publiés par le ministère de la Transition Écologique, ceux des 14 et 21 janvier.

Le gazole a ainsi encore augmenté de 3,3 centimes, pour atteindre en moyenne 1,654 € ! Pour le SP, la hausse est de 1,7 centime, à 1,6992 €. L'écart entre les deux n'est plus que de cinq centimes ! En un mois, le litre de gazole a progressé de 14 centimes. Celui de sans-plomb a gagné plus de 11 centimes. Des stations parisiennes affichent des prix bien au-dessus de 2 € pour les sans-plomb !

Les prix sont portés par la hausse des cours du pétrole, ces derniers étant boostés par une hausse de la demande, le variant Omicron n'ayant pas paralysé la planète comme certains le redoutaient fin 2021, et des perturbations dans la production d'or noir (avec notamment des interruptions en Lybie ou au Canada). Il y a aussi les effets négatifs du taux de change euro-dollar.

S'il a évoqué il y a quelques jours de nouvelles mesures, le ministre de l'Économie Bruno Le Maire a clairement écarté la piste d'une baisse des taxes. Pour lui, ce n'est pas "la bonne solution". C'est une mesure très coûteuse pour l'État (une baisse d'un centime des taxes, c'est une perte d'un demi-milliard d'euros de recettes fiscales) et les automobilistes auraient du mal à s'en rendre compte à la pompe.

Après avoir accordé un chèque inflation de 100 € aux Français qui gagnent moins de 2000 € nets par mois, le gouvernement regarde à aider plus précisément ceux qui doivent prendre leur voiture pour aller travailler.