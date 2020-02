Prix des péages : quelles hausses en 2020 ?

En réponse à

C'est une honte. Dans ma région, le tarif pour faire Montpellier - Arles, soit environ 90 km, est de plus de 6 euros via l'A9. Je me rends minimum 1 fois par semaine en Arles, du coup je ne prends absolument plus l'autoroute depuis des années (sauf rarissimes exceptions). En plus d'être dangereuse, cette autoroute est un cauchemar en été.