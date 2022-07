Prix du carburant : le tour des pays d'Europe

À l’approche des vacances estivales et des grands départs, le prix moyen du carburant en France est en légère baisse, passant sous la barre symbolique de 2 € le litre, pour le SP-95 comme pour le gazole.

Au bénéfice de la remise de 18 centimes accordée par l’État, et qui disparaîtra progressivement dès le mois d’octobre, la France contient donc artificiellement l’envolée des tarifs.

Chez nos voisins européens, l’inflation est également au rendez-vous, particulièrement dans les pays du Nord. Et à la loterie de la pompe, les grands perdants sont les automobilistes islandais, avec un prix moyen du litre de sans-plomb 95 facturé 2,459 €, et du diesel 2,428 €. La Suède (2,432 € le diesel et 2,112 € l’essence), la Norvège, le Danemark et la Finlande connaissent le même sort avec des prix largement supérieurs à 2 € le litre.

À l’autre extrémité du classement, pour faire le plein le moins onéreux, il faut aller en Russie, avec un prix moyen de sans-plomb facturé seulement 0,826 €, ou chez son pays ami, la Biélorussie : 0,952 € le litre d’essence.

Du côté de nos voisins directs, où l’inflation fait des ravages, l’avantageuse Espagne ne l’est plus du tout : 2,014 € le litre de sans-plomb 95 et 1,954 € le diesel. Même constat en Italie (2,007 € le litre de SP 95 et 1,964 € celui de diesel), et en Belgique (2,050 € pour le SP 95 et 2,090 € le diesel). En Allemagne, le contexte est légèrement différent avec un prix moyen au litre de 1,807 € pour le sans-plomb 95. Le diesel subissant pour sa part la même inflation que partout : 1,947 € le litre.