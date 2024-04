Prix Renault Captur (2024) : le SUV restylé débarque à partir de 24 900 €

En début de mois, nous avons pu découvrir dans les moindres détails le Renault Captur restylé. Le SUV urbain, qui a séduit plus de deux millions d’automobilistes, n’a pas fait les choses à moitié au niveau du design, surtout sur la partie avant. À l’intérieur, l’évolution majeure demeure l’adoption du système Open R, doté de nombreuses applications telles que Waze, Google ou Amazon Music.

Évidemment, il faut s’attendre à une augmentation des prix, qui varient de quelques centaines d’euros selon les versions. L’entrée de gamme fait un effort en s’affichant sous la barre des 25 000 €.

Quatre motorisations sont au catalogue : TCe 90, TCe 100 GPL, TCe 160 mild-hybrid et E-Tech full hybrid 145. C’est cette dernière qui est la plus plébiscitée des clients avec 41 % des ventes. En milieu de gamme Techno, elle nécessite 31 500 €. Un chiffre très proche de celui de son concurrent le Peugeot 2008 Hybrid 136 e-DSC6 Allure, qui s’affiche à 31 400 €. De son côté, la Toyota Yaris Cross, qui figure dans les meilleures ventes du segment, annonce une facture plus salée : 33 700 € en Hybride 130 ch Collection.

Les niveaux haut de gamme RS Line et Iconic n’existent plus et laissent place à l’Esprit Alpine. Elle n’est disponible qu’avec les moteurs les plus performants (TCe 145 mild hybrid et 160 full hybrid) à des prix forcément élevés : respectivement 32 100 € et 33 800 €.

Prix Renault Captur (2024)

TCe 90 TCe 100 GPL TCe 160 mild-hybrid E-Tech full hybrid 145 Evolution 24 900 € 25 300 € 27 200 € 28 900 € Techno 27 500 € 27 900 € 29 800 € 31 500 € Esprit Alpine - - 32 100 € 33 800 €

Équipements Renault Captur

Finition Evolution :

Finition Techno :

Finition Esprit Alpine :



Packs et options :