Il fut l’un des premiers à intégrer le marché des SUV urbains. C’était en 2014 et depuis le succès commercial du Captur est ininterrompu. Fabriqué à Valladolid en Espagne, il s’est vendu à plus de 2 millions d’exemplaires dans 90 pays à travers le monde.

dailymotion Renault Captur (2024) - le SUV de Renault se dévoile (Présentation vidéo)

Un Captur long en préparation

Ce modèle stratégique pour la marque Française a d’ailleurs été l’un des premiers de la gamme à recevoir une motorisation hybride. Il sera prochainement décliné en version longue (4,40 m) avec une silhouette légèrement coupé (concept Symbioz) pour servir d’alternative thermique au Scénic (électrique) et combler le vide dans la gamme « thermique » jusqu’à l’Austral et l’Arkana.

L’offre SUV de Renault sera alors l’une des plus complètes du marché puisqu’il faudra également compter sur les arrivées du Rafale (hybride) et de la 4L (électrique).

Nouvelle identité visuelle

Pour marquer l’évènement Renault frappe fort en matière de design. Le Captur adopte le nouveau style de Renault créé par le nouveau patron du design, Gilles Vidal. Il se caractérise par des lignes tendues et une face avant très graphique, dans la lignée des dernières productions de la marque, le Scénic et le Rafale. On retrouve ainsi une calandre à facettes avec fond contrasté (sur la partie haute un fond noir, sur la partie basse, un fond couleur carrosserie).

Les projecteurs inédits sont dotés de série de la technologie full LED sur toutes les finitions. Ces derniers s’animent au déverrouillage de la voiture. En complément, les feux de jour en forme de boomerang viennent souligner l’ensemble. A l’arrière les changements sont plus timides. Ils concernent l’apparition d’une nouvelle coque de feux transparente et d’un diffuseur remodelé.

Le Captur peut renforcer sa personnalité avec l’arrivée de la finition « Esprit Alpine » qui ajoute des jantes de 19’’, une lame aéro, des skis avant et arrière gris mat, et des contours de vitres en noir brillant. La carrosserie biton, très prisée par les clients, est toujours accessible. Elle autorise jusqu’à 14 combinaisons de couleurs.

Le Captur s’offre enfin les services du performant système OpenR (selon finition), développé avec Google et présent sur la Mégane et le Scenic. Ce système est ici intégré dans un nouvel écran tactile vertical de 10,4 pouces, à la résolution bien plus flatteuse. Hyper réactif à utiliser il intègre tous les services de Google (Maps, Assistant, etc.) et plusieurs applications natives comme Waze, Amazon Music, L’Equipe, etc. Naturellement, il bénéficie des compatibilités Android et Carplay avec ou sans fil.

En parallèle, Renault à intégrer un nouvel écran d’instrumentation numérique, plus grand il offre aussi une meilleure qualité d’image. Sa présentation permet désormais d’y afficher la navigation en grand format.

Voici grosso modo les principales évolutions apportées à bord. La finition « Esprit Alpine », nouvelle au catalogue du Captur amène une sellerie inédite mixte TEP/tissu (he oui le cuir animal dans le Captur, c’est fini), des inserts gris bleutés sur la planche de bord et quelques détails comme le drapeau tricolore, des surpiqûres bleues sur les ceintures, un pédalier en aluminium, un volant spécifique et des seuils de porte siglés.

Renault a tout mis en oeuvre pour faire grimper le Captur d’une marche en matière de standing à l’image de la Finition Esprit Alpine mais aussi par plusieurs équipements optionnels haut de gamme à l’image de la sono Harman Kardon, constituée de 9 haut-parleurs et de séquences sonores créées par Jean-Michel

Jarre pendant l’entrée dans l’habitacle. L’artiste a d’ailleurs composé le son de la motorisation hybride afin d’avertir les piétons lorsque la voiture est en mode électrique. Un éclairage LED d’ambiance fait aussi son arrivée pour mettre en valeur une qualité de présentation de bon niveau.

A vivre, le petit SUV de Renault se place dans la bonne moyenne de la catégorie offrant un bel espace aux jambes pour les passagers arrière et un volume de coffre modulable grâce à la présence d’une banquette coulissante (sur 16 cm). Ce dernier oscille entre 422 et 536 litres, avec un plancher amovible pour absorber le seuil haut perché. A l’avant les passagers bénéficient de deux prises USB-C et d’une prise 12V. Deux prises USB-C derrière l’accoudoir central ainsi qu’un chargeur à induction font leur apparition sur les finitions hautes.

L’offre de motorisations n’évolue pas. Le Captur mise toujours sur deux versions pour attirer les clients et combler la disparition du diesel. D’une part l’hybride avec la motorisation de 145 ch neutre au malus et plébiscitée par près d’un tiers des clients. De l’autre, la bi-carburation essence/GPL de 100 ch, vendue moins cher, également neutre au malus et permettant de parcourir plus de 1 000 km avec un plein (deux en l’occurrence). En parallèle, on retrouve le 3 cylindres essence suralimenté, 1.0 TCE de 90 ch et le 4 cylindres essence micro-hybridé proposé en 160 ch sur notre marché. Renault annonce une évolution des trains roulants et notamment des amortisseurs sur les motorisations 1,3 L mild hybrid de 160 ch et E-Tech full hybrid 145.

Ce restylage amène également son lot de nouveautés en matière d’assistance et d’aides à la conduite comme la conduite hybride prédictive (option) permettant de maximiser l’utilisation de l’énergie électrique sur le parcours et d’obtenir des recommandations en temps réel pour abaisser la consommation en carburant ou encore une conduite autonome de niveau 2.

Les tarifs n’ont pas encore été communiqués mais il y a fort à parier que l’addition devrait grimper par rapport au modèle actuel. Le lancement du nouveau Captur est attendu à l'été 2024.