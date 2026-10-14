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Profitez de la Renault 4 JP4x4 Concept au Mondial de l'auto 2026, vous ne la verrez malheureusement pas dans la rue

Dans Futurs modèles / Autres actu futurs modèles

Julien Bertaux

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Renault n’en finit pas de revisiter son passé, la preuve avec ce quatrième concept rappelant une voiture de plage des années 80. Si elle donne envie, elle ne passera pas le stade de la série.

Profitez de la Renault 4 JP4x4 Concept au Mondial de l'auto 2026, vous ne la verrez malheureusement pas dans la rue
"Faire une virée à deux. Tous les deux sur les chemins. Dans ton automobile. Tous les deux on sera bien." Ces paroles, tirées de la chanson du groupe Liliclub, conviennent particulièrement bien à ce concept.

Renault E-Space, R5 Turbo 3E, R8 Gordini Concept, les amateurs de néo-rétro ont de quoi être comblés. Pour ceux qui en sont lassés et les critiquent, la Renault 4 JP4X4 va leur donner raison.

Avec sa silhouette très largement inspirée de la légendaire petite familiale populaire de la marque au losange et son design épuré, ce crossover urbain détonne franchement dans le marché automobile actuel. Pour ceux qui l’auraient oublié, elle fait référence à la 4L JP4 commercialisée entre 1981 et 1990.

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Côté technique, elle reprend la base du concept Savane 4x4 Concept en conservant la garde au sol rehaussée de 15 mm, les voies élargies de 10 mm et une transmission intégrale permanente formée par un second moteur électrique logé sur le train arrière en plus du bloc entraînant les roues avant comme sur toutes les R4.

Ce concept n’est pas prévu pour les intempéries, mais ce n’est pas ce qu’on lui demande.
Ce concept n’est pas prévu pour les intempéries, mais ce n’est pas ce qu’on lui demande.

En revanche, la cellule diffère complètement puisque seul le pare-brise est commun avec la berline actuelle. Le vitrage, les portières et les custodes ont disparu pour une structure bien plus légère, typiquement dans l’esprit d’une voiture de plage.

À l’inverse, son habitacle supporterait mal le sable et l’eau salée. Très soigné, il est presque entièrement recouvert de tissu et les places arrière sont sacrifiées pour accueillir des planches de skate, tandis que le pavillon reçoit une planche de surf.

Profitez de la Renault 4 JP4x4 Concept au Mondial de l'auto 2026, vous ne la verrez malheureusement pas dans la rue

Cette R4 ne posera jamais ses roues dans la rue, mais cela fait deux fois que la marque nous présente un concept équipé de quatre roues motrices, cette transmission serait-elle en prévision ?

Séduit ou pas ?

Profitez de la Renault 4 JP4x4 Concept au Mondial de l'auto 2026, vous ne la verrez malheureusement pas dans la rue
Profitez de la Renault 4 JP4x4 Concept au Mondial de l'auto 2026, vous ne la verrez malheureusement pas dans la rue

Oui, car elle apporte un vent de fraîcheur de par son look, les coloris et son intérieur soigné. Surtout, elle donne envie de prendre des vacances et de flâner à son volant sur le sable fin.

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