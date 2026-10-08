A l’occasion du Mondial de l’Automobile 2026, où Renault prévoit d’exposer deux concept-cars assez spectaculaires (le E-Space et la 8 Gordini), la marque au losange s’occupe aussi de la R4. Il faut dire que depuis ses débuts, cette dernière peine à approcher le succès de la R5 : alors que cette dernière a dépassé les 80 000 exemplaires en 2025, la R4 s’est limitée à 24 000 exemplaires. Son rythme de production a augmenté en 2026, mais elle reste encore très loin de sa petite sœur.

A Paris la semaine prochaine en tout cas, cette Renault 4 mettra en avant ses nouveautés techniques : le remplacement en entrée de gamme de sa batterie de 40 kWh à technologie NMC par de nouveaux accumulateurs LFP de 36,5 kWh de capacité utile, tout d’abord, avec une autonomie WLTP mixte pouvant aller jusqu’à 305 kilomètres selon l’équipement. C’est 3 km de moins que l’ancienne batterie malgré la capacité sensiblement inférieure.

Un aérodynamisme retouché

Cette différence s’explique : « Renault 4 E-Tech electric voit l’autonomie de ses deux batteries autonomie urbaine 40 kWh et autonomie confort 52 kWh progresser grâce à des améliorations aérodynamiques (carénages sous caisse et nouveaux rétroviseurs) », peut-on lire dans le communiqué. On remarque d’ailleurs les mêmes rétroviseurs de Clio 6 que ceux ajoutés récemment sur la R5.

La R4 à « grosses » batteries de 52 kWh, techniquement inchangée, voit elle son autonomie maximale WLTP grimper à 415 km au lieu de 409. La variante Plein Sud, elle, revendique 400 kilomètres.

Élargissement par le haut et le bas de gamme

Outre l’arrivée de nouveaux équipements, la R4 va gagner deux niveaux de finitions supplémentaires : la Rolland Garros en haut de gamme, uniquement proposée avec le moteur de 150 chevaux et les batteries de 52 kWh, disposant d’habillages intérieurs spécifiques en plus d’une riche dotation de série.

De l’autre côté, Renault prépare une finition « Jogging » d’entrée de gamme associant un moteur de 110 chevaux (contre 120 chevaux pour la version à batteries de 40 kWh) aux batteries LFP de 36,5 kWh et un niveau d’équipement similaire à celui de la R5 Five. Elle pourra se charger rapidement en courant continu (jusqu’à 80 kW avec un 10-80 % réalisé en 25 minutes) et pour l’instant, Renault n’indique pas si cette nouvelle batterie LFP a vocation à remplacer les accumulateurs NMC de 40 kWh sur les autres finitions au-dessus de Jogging.

Le prix va baisser mais pas maintenant

Pour l’instant, Renault dévoile une gamme de prix inchangée qui démarre à 29 990€ pour la R4 Evolution avec les batteries de 40 kWh et le moteur de 120 chevaux. La variante Jogging fera baisser cette addition mais ne deviendra disponible qu’en fin d’année. Côté location longue durée, la R4 démarre pour l’instant à 170€ par mois avec un premier apport de 6 670€ (bonus de 3 500€ déduit).

A l’inverse, la R4 Rolland Garros démarrera à 38 490€.