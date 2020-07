PSA annonce la fermeture de 11 concessions en région parisienne

L'heure est à la réduction de la voilure pour PSA en région parisienne. Et le groupe français ne fait pas dans la dentelle : ses sites en Ile-de-France seront désormais au nombre de 25, contre 36 jusqu'à maintenant. 11 concessions vont être supprimées par PSA Group qui a vu ses immatriculations en région parisienne dégringoler au fil des ans. Logique, compte tenu de la politique parisienne actuelle.

Face au coût de l'immobilier commercial à Paris, ces concessions n'ont plus lieu d'être : "(la région parisienne) n’a représenté que 13 227 immatriculations de véhicules particuliers en 2019. En parallèle, le coût de l’immobilier commercial dans Paris intra-muros atteint des niveaux parmi les plus élevés d’Europe et du monde, et nécessite une refonte des implantations afin de répondre aux impératifs d’une équation économique pérenne", précise PSA.

Cela va concrètement impliquer qu'il ne restera plus que 2 concessions PSA dans Paris à l'avenir. 255 salariés vont se voir proposer des contrats dans d'autres sites du groupe autour de Paris, ou encore en province pour les désireux d'exil de la région parisienne.